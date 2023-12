Arxivada una altra querella contra Ada Colau, en aquest cas per les superilles

Pocs dies després que un jutjat de Barcelona arxivés -per segona vegada- la querella del fons voltor del Bloc Llavors contra Ada Colau i els exregidors Marc Serra i Lucía Martín, aquest dijous l'Audiència de Barcelona ha acordat l'arxivament d'una altra querella contra l'exalcaldessa, aquesta vegada pels projectes dels eixos verds de Consell de Cent i la superilla de l'Eixample. La va presentar l'exarquitecte en cap de l'Ajuntament Josep Antoni Acebillo dos mesos abans de les eleccions municipals del 28 de maig.

L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs presentat per l'exalcaldessa i l'extinent d'alcalde Janet Sanz, també investigada, en concloure que les possibles irregularitats en l'aprovació del projecte no constitueixen cap delicte. En la querella, Acebillo i els advocats Francesc Jufresa i Ferran Grasas van acusar Colau i Sanz d'un delicte urbanístic i malversació perquè entenien que per a un projecte com el dels eixos verds calia modificar el Pla General Metropolità (PGM).

En la sentència, els jutges recorden que les peatonalitzacions ja van ser analitzades i anul·lades per un jutjat contenciós-administratiu per defectes formals en la seva tramitació, per la qual cosa ara no cal afegir-hi la via penal contra Colau i Sanz.

16 querelles arxivades

Amb aquesta, ja són 16 les denúncies que la justícia ha arxivat en els últims anys contra Barcelona en Comú. A banda de la querella del fons voltor, a l'octubre, es va tancar una altra causa oberta contra ella per la suspensió de relacions de l'Ajuntament amb Israel. "Cada cop es fa més evident la guerra judicial que hem patit durant 8 anys. Tenir ciutats més verdes no és cap delicte, és de sentit comú", ha dit el grup municipal en un comunicat.

No és l'única causa judicial que s'ha obert contra la superilla de l'Eixample, el lobby Barcelona Oberta va presentar una altra querella que va acabar amb una sentència que obligava a desfer un tram de l'eix verd de Consell de Cent. En aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona hi va presentar recurs, que encara està pendent de resoldre, i el mateix lobby que va presentar la denúncia va demanar que no s'executés la decisió judicial.