El judici al procés al Tribunal Suprem ha tornat a comptar aquest dilluns amb testimonis de la primera línia política catalana. N'és exemple l'actual primer tinent d'alcalde de Barcelona i futur diputat al Congrés per En Comú Podem, Jaume Asens, qui ha admès que l'Ajuntament de Barcelona va fer una crida a participar en el referèndum de l'1 d'octubre: "Vam entendre que més que un referèndum era una mobilització i per això cridàvem a la ciutadania a participar en aquesta mobilització".



"No només hi havia raons morals i jurídiques. Estàvem davant d'un abús de dret i s'havia trencat el pacte territorial i volíem que es restablís l'acord bilateral trencat pel Govern i el Tribunal Constitucional", ha dit Asens. També ha relatat la seva experiència a l'escola Ramon Llull, on va ser-hi present: "Vaig presenciar càrregues policials que al meu entendre eren indiscriminades i vaig veure com s'utilitzaven armes i es disparaven pilotes de goma sense advertències prèvies i sense la distància que diuen els protocols".



A preguntes de la defensa i repreguntes de l'acusació, Asens també ha parlat sobre el 20-S: "Els que estàvem allà no teníem consciència que estiguessin fent una diligència a la seu de la CUP", ha explicat qui va estar present aquella jornada a l'edifici dels anticapitalistes. També ha explicat el seu intent frustrat de mediar amb la policia espanyola: "Em vaig dirigir a la seu de la CUP i vaig demanar parlar amb els responsables policials. No se'm va permetre".



També ha declarat aquest dilluns l'exdiputada cupaire Mireia Boya, qui ha defensat l'actuació pacífica i festiva dels manifestants durant l'escorcoll a la seu del partit: "Hi ha imatges i vídeos fins i tot divertits on es veu que a l'hora de dinar vam treure un equip de música per animar a la gent i reforçar el caràcter pacífic i estiu de la gent", ha explicat.



Boya també ha sortit en defensa de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, de qui ha assegurat que ell va ser qui va apostar per desconvocar la concentració el 20 de setembre, mentre ella mateixa i altres representants de la CUP demanaven van reclamar-li que convoqués l'endemà. Una conversa que es va transformar en "discussió", segons ha dit Boya: "Ell estava convençut que s'havia de desconvocar la manifestació i jo no hi estava d'acord". A més, l'exdiputada també ha reconegut haver pujat als cotxes de la Guàrdia Civil per cridar a la no-violència.