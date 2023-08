Aterren els nou turistes catalans i un guia atrapats a Etiòpia

Ja han aterrat a l'aeroport del Prat els nou turistes catalans i la guia que formaven part del grup de l'agència Kananga que van quedar atrapats a Etiòpia. Els enfrontaments armats al país els va sorprendre al nord del territori, conjuntament amb un altre grup de sis turistes espanyols que han tornat al migdia via Madrid, i tres membres d'una família que aterraven també avui a València.

El periple de tornada a casa que va començar amb l'evacuació en helicòpter a Bahir Dar divendres passat i els va portar durant el cap de setmana primer a Addis Abeba i després a Istanbul. Des de la ciutat turca han sortit en diferents vols, segons la ciutat d'origen, a Madrid, València i el Prat. A Catalunya han arribat sobre les 6 de la tarda.

El grup de viatgers de Kananga i la guia turística feien una ruta en camió pel nord d'Etiòpia quan es van veure sorpresos per enfrontaments armats entre l'Exèrcit etíop i les milícies Fano. En ple foc creuat, el grup es va refugiar en un hostal de carretera, el passat 2 d'agost, i van arribar a patir per la seva vida.

Des de l'inici de les hostilitats, es van tancar els aeroports al trànsit aeri i les carreteres foren bloquejades, per la qual cosa la sortida dels viatgers es va complicar, i es va optar per la via terrestre. L'evacuació ha estat liderada per forces estatals etíops, després de les gestions locals d'un contacte de l'agència especialitzada en viatges africans.

Polèmica amb Albares i crítiques a l'ambaixador

El ministre en funcions d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat aquest dilluns que el govern espanyol feia "molts mesos" que desaconsellava viatjar al nord d'Etiòpia, a la regió on s'han vist atrapats els turistes catalans . L'Agència Kananga no tenia constància que el Ministeri hagués desaconsellat viatjar al nord del país: el director Jonás Baños ha assegurat que "sempre" segueixen els consells del govern espanyol.

D'altra banda, Núria Giménez, una de les turistes catalanes, va assenyalar la falta d'ajuda per part de les institucions i l'ambaixador espanyol al país. "Han estat incapaços de posar-se en contacte amb nosaltres. Estic molt decebuda", va dir a Rac1.