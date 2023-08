L'Ajuntament de Barcelona obrirà al públic el refugi antiaeri de la plaça de la Revolució de setembre de 1868 a partir d'aquest dissabte 12, coincidint amb la Festa Major de Gràcia. Les visites es portaran a terme durant cada dia d'aquesta festivitat i continuaran durant tot l'any.

El Taller d'Història de Gràcia i el Centre d'Estudis seran els responsables de gestionar-hi visites d'uns 30 minuts durant tot l'any. Els interessats podran conèixer les restes preservades pagant de 3 euros. Al refugi s'hi podrà accedir des de la planta -4 de l'actual pàrquing.

El nou espai inclou una proposta de museïtzació que té com a fil conductor la salut i la higiene en els refugis antiaeris, dins del context de la Guerra Civil espanyola a Barcelona. S'hi pot veure un petit tram de galeria, un espai de farmaciola i una sala de cures, les úniques zones preservades del búnquer, aproximadament un 5%. Tenia capacitat per unes quatre-centes persones.

El cost total de les obres de conservació i restauració de l'espai, així com la museïtzació per a l'obertura al públic del refugi, ha estat de 30.933,00 euros. La responsable del servei de Patrimoni Arqueològic de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Pugès, ha dit que han volgut fer-hi la mínima intervenció, ja que "l'espai parla per si mateix".

Durant els dies de la festa major s'instal·larà un taulell informatiu a la plaça del Diamant, on es podran fer les reserves. Un cop passades les festes del barri, es podran concertar visites a través de la pàgina web del Tall d'Història de Gràcia.

Un refugi ple d'història

El refugi de la plaça de la Revolució es considera excepcional en molts aspectes, tant a escala constructiva com social. Constava de tres entrades des de diferents costats de la plaça, i estava dotat d'electricitat i aigua, a més de pous de ventilació. El president del Taller d'Història de Gràcia, Josep Maria Contel, ha detallat que és un dels millors refugis que ha vist: "Tenia aigua corrent, doble electricitat, bomba d'aigua i cisterna".

Una de les sales conservades del refugi antiaeri situat a la plaça de la Revolució de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

L'any 1939 l'Ajuntament va clausurar el refugi tapiant-ne les entrades. Les reivindicacions veïnals van aconseguir preservar una mínima part del refugi en quedar fora del perímetre dels murs de l'obra del pàrquing. Anys més tard es va rehabilitar l'entrada per a fer accessible l'accés.