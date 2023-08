Barcelona recupera població tot i tenir el nombre de naixements més baix des del 1900

Barcelona recupera població després de dos anys de caiguda a causa de la pandèmia. Segons dades de la darrera Lectura del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de Barcelona, la població empadronada a 1 de gener de 2023 puja fins als 1.660.435 residents, un 1,2% més que l'any anterior. Es tracta del segon valor més elevat des de 1991.



L'augment de població es vincula als moviments migratoris produïts en un "cicle econòmic postpandèmic", al "dinamisme del mercat laboral" i a "l'atractiu internacional" de Barcelona. D'acord amb l'informe, el conjunt de moviments migratoris suma un balanç positiu 26.600 persones, una xifra que contrasta amb la caiguda del saldo vegetatiu, amb un nivell molt baix de naixements. El 2022 van néixer un total d'11.300 infants, el nombre més baix des del 1900, si no comptem l'any 1939.



Els moviments migratoris sumen un balanç positiu de més de 26.000 persones

La Cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Oficina Municipal de Dades, María Jesús Calvo Nuño, ha assegurat que Barcelona té un context "favorable", que hi ha 85.000 llocs de treball més que fa dos anys, que atrau població amb un "cert" nivell formatiu i que és "obertament tolerant".



Barcelona, rica en nacionalitats

El volum de persones empadronades no nascudes a Barcelona continua augmentant i supera, per quarta vegada consecutiva, al nombre de persones nascudes a la ciutat (47,6% del total). De fet, la capital catalana és molt diversa: a banda de l'espanyola, hi habiten 177 nacionalitats.



Aquesta xifra es manté estable, ja que només ha augmentat en una respecte l'any passat. D'entre la població estrangera, es calcula que 3 de cada 10 tenen nacionalitat de la Unió Europea, mentre que la resta són extracomunitaris. Aquest darrer col·lectiu és el que més creix, ja que, per primer cop, els americans superen els europeus. Segons Calvo, els barris amb més diversitat són el Raval (137 nacionalitats) i la Vila de Gràcia (134).



Altres origens molt representats són Itàlia, Colòmbia, Paquistan i la Xina. La població espanyola continua el seu descens (-0,6%), mentre que l'estrangera es recupera (+7,8%). De fet, les nacionalitats que més han augmentat són Colòmbia, Perú, Ucraïna, Veneçuela, Argentina, Hondures i Rússia.



Edat i sexe de la població

L'edat mitjana de Barcelona es manté sobre els 44,1 anys, mentre que baixa lleugerament el nombre de persones centenàries. Amb un 2% menys, es calcula que hi ha 912 persones. Els infants (entre 0 i 15 anys) representen el 12,5% de la població i la gent gran (major de 65) el 21,1%.