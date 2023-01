Barcelona és la sisena millor ciutat del món, segons un rànquing mundial

Barcelona és la sisena ciutat més ben valorada del 2023, per darrere de Roma, Madrid, Singapur i Amsterdam. Ho diu el rànquing World's Best Cities que cada any elabora la consultora Resonance i que classifica les 100 millors ciutats de tot el planeta de més d'un milió d'habitants. Respecte a l'any anterior, la capital catalana ha escalat tres posicions i ja es troba a les portes del TOP 5. Al davant se situen Londres, París, Nova York, Tòquio i Dubai.

Aquest rànquing classifica les 100 millors ciutats de tot el planeta de més d'un milió d'habitants mitjançant una combinació d'estadístiques i d'opinions d'autòctons i visitants. En determina els factors que fan que siguin les més atractives per viure-hi o treballar-hi. Enguany, s'ha guardonat de forma honorífica Kíiv alhora que es reconeix "el coratge, la resistència i la valentia" de la capital ucraïnesa.

Punts positius

Resonance considera que Barcelona és "la ciutat europea gairebé ideal" i en destaca l'aposta per restringir el trànsit, la implantació de superilles i l'augment de carrils bici. Destaquen també els esforços que ha fet la capital catalana per ser una ciutat més verda i amable per als ciutadans, juntament amb altres factors com el clima, les platges i els parcs, l'arquitectura i la "vitalitat" dels barris.

L'informe explica que després de la pandèmia Barcelona ha anat recuperant, mica en mica, les seves xifres de visitants. Alhora destaca com a punt negatiu la massificació de turistes que hi ha a la capital. També menciona les normatives per regular el lloguer d'habitatges turístics i evitar l'esgotament de l'oferta immobiliària.

Malgrat la valoració positiva d'aquest rànquing, la realitat és que cada cop és més difícil viure a Barcelona capital, on els preus dels lloguers continuen pels núvols. Fa unes setmanes l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) va publicar que, entre juliol i setembre del 2022, l'arrendament mitjà es va disparar fins als 1066,68 euros, un 14,4% més que el 2021 (932,31 euros). Alhora, segons l'informe Estructura i concentració de la propietat d'habitatges a Barcelona, el 36,1% dels pisos de lloguer habitual a Barcelona són de grans tenidors, és a dir, persones físiques o empreses amb més de deu immobles en propietat.