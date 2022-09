Basha Changuerra serà la candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona

La diputada de la CUP al Parlament Basha Changuerra és la candidata a l'alcaldia de Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve. L'assemblea plenària ha proclamat oficialment els deu primers noms de la llista electoral després d'un procés intern de la formació anticapitalista. Changuerra anirà acompanyada de Jordi Estivill, com a número dos, i d'Adriana Llena, de número tres. Les altres persones que formen part dels primers noms de la candidatura són Thaïs Cloquell, Santi Gonzalez, Eva Fernández, Jordi Gutiérrez, Marga Olalla, Alfons Romero i Clara Camps.

La llista s’ha presentat aquest dilluns al Centre Cultural La Farinera del Clot, on Changuerra, acompanyada de la resta de candidats ha subratllat que la seva formació es vol convertir en un "motor de canvi" que tingui com a objectiu frenar "el continuisme" de les polítiques impulsades pel consistori barceloní. En aquest sentit, ha acusat el ple municipal de fer "un viratge cap a la dreta", abocant els veïns a viure en una ciutat "hostil".

"Cal tornar a un model sostenible i democràtic que posi els veïns al centre"

Changuerra ha criticat, doncs, un model que considera orientat "al turisme" amb un "encariment" del cost de la vida per tota aquella gent que viu a Barcelona. "Cal tornar a un model sostenible i democràtic que posi els veïns al centre", ha reblat. La candidata cupaire ha deixat clar que el grup no es posiciona amb l'objectiu de ser "antiningú en concret", sinó que deixen la porta oberta a treballar "sobre polítiques i propostes concretes".

"Una candidatura amb un enfocament propositiu de totes aquelles qüestions que considerem imprescindibles", ha explicat, "per trobar entesa amb la resta de grups municipals, independentment del color". Tot i que també ha deixat clar que hi haurà límits, com per exemple l'extrema dreta. Changuerra tampoc ha volgut "avançar-se" a cap escenari futur pel que fa als possibles pactes. "És prematur valorar aquest tipus de posicionaments", ha admès.

"Una candidatura amb un enfocament propositiu de totes aquelles qüestions que considerem imprescindibles"

Finalment, ha assenyalat que cal "portar la lluita del carrer a les institucions" i que, precisament, aquesta serà una de les finalitats de la campanya. "Han canviat moltes coses a la ciutat, però el bagatge dels moviments socials que s'ha mantingut ferm", ha afirmat.

Basha Changuerra és veïna del districte barceloní de Nou Barris, tot i que també ha residit durant uns anys a Moià, on va ser regidora entre el 2019 i el 2021. Va estudiar disseny d'interiors i integració social, i actualment és diputada del Parlament de Catalunya des del 2021. És també activista antiracista i afrofeminista, membre de diverses entitats socials. A la CUP, és membre dels grups de treball lluita antiracista, lluita feminista i drets LGTBI.

Estivill i Llena, número dos i tres

Changuerra anirà acompanyada de Jordi Estivill, com a número dos, i d'Adriana Llena, de número tres. El primer és veí del Poblenou, llicenciat en ciències polítiques de l'administració i fa més de 20 anys que milita a la formació. Llena també resideix a Barcelona, concretament a les Corts, i està llicenciada en la mateixa especialitat que Estivill. Des del 2018 forma part de l'estructura nacional de la CUP.

En la seva intervenció, Estivill ha remarcat que la llista estigui formada per gent de "diferents generacions", que forma una "alternativa d'esquerres" en una ciutat "travessada per les desigualtats". "Fem una crida a convertir el desencís i ràbia dels veïns en compromís i il·lusió", ha apuntat. En la mateixa línia s'ha pronunciat Llena, que ha instat la ciutadania a "sumar forces" i revertir la situació, ja que molts "pateixen el fet que una ciutat hostil els estigui expulsant sistemàticament".