El curs comença amb 25 nous instituts escola i més professorat

El curs escolar arrenca avui a Catalunya amb 1.581.534 alumnes dels diferents ensenyaments: infantil, primària, ESO, batxillerat, FP, de règim especial, centres d’adults, i a distància. Per poder atendre l’escolarització, el Departament d’Educació de la Generalitat compta amb una plantilla de 72.535 docents, fet que suposa 670 places més que el curs passat.

El nombre d’escolaritzats es manté estable respecte el passat curs i només hi ha hagut un creixement de 536 alumnes. On més creix l’alumnat és a l’ESO, amb 6.961 alumnes més. També s’incrementa en el batxillerat i els cicles formatius –amb poc més de 1.000 alumnes més cadascun- i, per contra, disminueix a la primària, amb 9.287 alumnes menys.

Per tal de donar resposta al creixement del nombre d’alumnes, s’amplia la plantilla dels centres públics, amb 670 nous docents. Aquest fet implica que el nou curs comptarà amb 72.535 mestres i professors, una xifra superior a la de l’any passat, tot i que l’alumnat es manté estable. També amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles dels centres i alhora reduir la interinitat entre els docents, es convocaran oposicions per a 3.155 places.

Més d'un milió i mig d'alumnes inicien avui el curs escolar 2019-2020. Departament d'Educació.

413 centres, en obres el 2019

Una de les novetats del curs és que començarà amb 25 nous instituts escola en diferents punts del territori que escolaritzaran 9.857 alumnes. També hi ha 8 instituts nous (atès el creixement d’alumnat a la secundària), majoritàriament d’ESO (El Prat de Llobregat, Sarrià de Ter, Lloret de Mar, Sabadell, Barcelona) i també específics d’FP (Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès).

Durant aquest 2019, s’hauran dut a terme obres en 413 centres per un valor total de 67.304.000 euros. En concret, es faran 4 centres de nova construcció (Institut Maria Espinalt de Barcelona, Institut El Prat de Llobregat, Secció d’institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera; Escola de Sant Iscle de Vidreres); grans ampliacions i grans adequacions (23), i actuacions de millora (386).

Servei comunitari i millora de l’oralitat

Enguany, tots els centres educatius –tant públics com concertats- implantaran el servei comunitari a 3r o 4t d’ESO. D’aquesta manera, al voltant de 80.000 alumnes, dins del currículum, faran accions obligatòries de servei comunitari. L’objectiu és que adquireixin els valors de la competència social i ciutadana.

Una altra de les novetats és que aquest curs es posa en marxa un nou programa per promoure i millorar l’expressió oral de l’alumnat. Així, s’incrementaran les activitats orals, tant les acadèmiques com les escolars i d’entorn. S’inclourà formació per al professorat i a través de les xarxes de centres es promourà la transferència d’experiències.

En l’àmbit de la innovació, s’implantaran programes de promoció de la robòtica i d’innovació avançada (Big Data, intel·ligència artificial, realitat immersiva i analítica de dades). També s’engegarà el projecte d’Escoles d’evidències, un projecte d’experimentació educativa per generar innovacions basades en evidències d’aprenentatges. La finalitat és aconseguir que la innovació esdevingui millora, especialment als centres educatius.

Per uns postobligatoris més flexibles

El Departament d’Educació aposta per uns ensenyaments més flexibles i adaptats a les diferents motivacions dels joves. És per això que per primera vegada es posa en funcionament un batxillerat a 3 anys, i que permet alhora a l’alumne obtenir també un títol de cicle formatiu de grau mitjà artístic o esportiu. Es podrà dur a terme de forma pilot als següents centres :



◦ Institut Ferran Tallada (Barcelona)

◦ Institut de Vic

◦ Institut Jaume I de Salou

◦ Escola d’Arts d’Olot

◦ Escola d’Art Ondara (Tàrrega)

◦ Escola d’Arts de Móra la Nova i Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

◦ Institut Joanot Martorell d’Esplugues de Llobregat



Pel que fa a la formació professional, s’introdueixen nous programes que facilitaran l’acreditació de competències i l’oferta compartida conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En FP dual, s’impulsarà una visió integrada a partir del desplegament del model català de formació dual, amb un acord de concertació entre agents socioeconòmics i la Generalitat.