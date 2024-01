La Biblioteca de Catalunya rep el fons del dibuixant de còmics Miguel Gallardo

El fons del dibuixant i guionista de còmics Miguel Gallardo, creador del personatge Makoki i de la novel·la gràfica María y yo, ha ingressat a la Biblioteca de Catalunya aquest gener. L'equipament ha rebut 61 pàgines d'historietes originals i 30 esbossos que corresponen a diferents obres de Gallardo, que va morir el febrer del 2022 com a conseqüència del tumor cerebral. L'autor es va distingir per la seva tasca de sensibilització i normalització al voltant de l'autisme, per la que va obtenir el Premi Serra d'Or.

Entre les obres cedides -que daten entre els anys 1981 i 2016- hi destaquen títols com Retorn al futur, Makoki. Fuga en la modelo, Buitre Buitaker, Muerte de Makoki, Niñato JR, Hyde, Fuerza vital, Vidas rotas de la sèrie Perro Nick, contra la generación i Perico Carambola el último de la cola. Escándalo en el Liceo.

La Biblioteca de Catalunya fa anys que aposta per la recollida, conservació i difusió de fons gràfics originals de dibuixants de còmic i il·lustració de Catalunya. El fons gràfic està ara en procés de catalogació.

Dibuixant, guionista, dissenyador, publicista i il·lustrador

Miguel Gallardo va ser un dibuixant, guionista de còmic, dissenyador, publicista i il·lustrador. Va estudiar a l'Escola Massana d'Arts i Oficis de Barcelona. Juntament amb Juan Mediavilla, va participar en la fundació i desenvolupament de la revista El Víbora (1979-2005), amb la qual es va donar a conèixer durant la dècada del 1980.

A partir del 1977, va crear el personatge Makoki, el més conegut i emblemàtic del còmic underground de la dècada de 1980 a Espanya. Es va publicar en primer lloc a la revista Disco-Express, amb la historieta Revuelta en el frenopático, extreta d'una narració breu de Felipe Borrallo. Posteriorment, l'any 1981 el personatge de Makoki esdevé un mite de l'underground amb la incorporació de la historieta Fuga en la modelo. L'any 1994, Miguel Gallardo va matar el personatge amb la historieta Muerte de Makoki.

A mitjans dels anys 1990, va deixar una mica de banda l'humor i va començar a dedicar-se a la il·lustració de manera quasi exclusiva. Va col·laborar en diaris com La Vanguardia i El País i en diferents revistes i publicacions d'àmbit nacional i internacional, com el Herald Tribune, The New York Times, The New Yorker i The Washington Post.

Entre altres distincions, va ser guardonat amb dos premis del Saló del Còmic de Barcelona i el 2014 se li va concedir el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona per tota la seva trajectòria professional. Amb la novel·la Algo extraño me pasó camino de casa, que explica les aventures i viatges amb la seva filla, que pateix autisme, se li va concedir el Premi Nacional de Còmic. També se'n va fer un documental.