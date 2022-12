'Birra' és escollit com a neologisme de l'any 2022

La paraula birra ha estat escollida com a neologisme de l'any 2022. Així ho han decidit les quasi 14.000 persones que han participat en la votació popular impulsada per l'Observatori de Neologia (OBNEO) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

D'entre les deu candidates proposades per les entitats organitzadores, birra (32,6%) ha estat la paraula més votada, seguida de salut mental (19,6%), que ha quedat en segon lloc. De fet, aquesta ha estat la més votada pels menors de 20 anys (26,5%). Tuit (11,9%), Violència vicària (8,4%) i Poliamor (8,4%) completen les primeres posicions.

'Salut mental', la paraula més votada pels menors de 20 anys

Els neologismes són paraules que no estan presents al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) i que són noves o l'ús de les quals ha tingut un augment de freqüència considerable. En aquesta edició, s'hi havia introduït per primera vegada un mot antic i molt utilitzat com és birra, que ha estat precisament el que ha guanyat la votació. Així doncs, si la Secció Filològica de l'IEC ho considera oportú, la paraula guanyadora podria aparèixer aviat en el diccionari.

En l'edició de l'any passat, el neologisme guanyador va ser negacionisme, en el context de la pandemia sanitària. En anys anteriors, els neologismes guanyadors van ser: estelada (2014), dron (2015), vegà-ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019) i coronavirus (2020).