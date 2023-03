'Boulder', d'Eva Baltasar, es converteix en la primera novel·la en català nominada al premi Booker International

Boulder (Club Editor), de l'escriptora catalana Eva Baltasar, ha estat una de les obres seleccionades per optar al premi Booker International 2023, tal com ha anunciat l'organització a través d'un comunicat. És la primera vegada que una novel·la escrita en català està nominada a aquest premi literari, un dels més prestigiosos de parla anglesa.

Publicada el març del 2020, la novel·la ha estat traduïda a set llengües, entre les quals hi ha l'alemany, l'italià i el francès, i l'any 2021 va guanyar el premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any. La traducció a l'anglès va anar a càrrec de Julia Sanches.

Els nominats al Premi Booker Internacional d'aquest 2023 són autors i autores procedents d'Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica Llatina. Entre les 13 obres finalistes d'aquest any figuren tres llengües inèdites: el búlgar, el català i el tàmil. En total, la llista inclou obres escrites en 12 idiomes. Des que es va crear el premi el 2005, cap obra escrita en català havia estat mai escollida a la longlist.



El jurat està presidit per la premiada novel·lista Leïla Slimani i està format per experts com Uilleam Blacker, un dels principals traductors literaris de l'ucraïnès a la Gran Bretanya; Tan Twan Eng, novel·lista malasi; Parul Sehgal, redactor i crític de la revista New Yorker, i Frederick Studemann, editor literari del Financial Times.



La segona part de la triologia

Boulder, que és la segona part de la triologia inciada amb Permagel (Premi Llibreter 2018) i que acaba amb Mamut (Club Editor), explora la vivència de la maternitat per part d'una parella de dones lesbianes. La protagonista és una dona atreta per la solitud com per un imant. Es guanya la vida fent de cuinera en un buc fins que coneix a una dona se l'emporta entre les quatre parets d'una casa i l'embarca en la gestació assistida d'una criatura.

"La Boulder troba la seva fórmula salvatge i alternativa de viure la seva maternitat. Jo he pogut viure el fet de ser dona i lesbiana sense cap mena de problema, perquè darrere meu hi ha hagut moltes dones i homes que han lluitat per aquesta igualtat de drets. Però jo ja no estic en aquesta lluita. Jo visc la meva vida amb tota naturalitat, i els personatges fan el mateix", va explicar Baltasar en una entrevista a Públic.