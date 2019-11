Quan exercia com a diputat ultradretà, l'exmilitar brasiler Jair Bolsonaro prometia repressió i mà dura contra diferents sectors de la societat. Ara porta onze mesos al capdavant de Govern del país més gran d'Amèrica de Sud, i està actuant en conseqüència. "Ha adoptat mesures que amenacen els drets a la vida, a la salut, a la llibertat, a la terra i al territori de la població, tant rural com urbana, que el que desitja és una vida digna i sense por", afirmava el maig passat Jurema Werneck, directora executiva d'Amnistia Internacional al Brasil.



Mentre els organismes de drets humans mostren la seva alarma davant les mesures de Bolsonaro, la Secretaria d'Estat de Comerç d'Espanya, a través del ICEX (Institut Espanyol de Comerç Exterior), planteja fer negocis militars amb aquest govern ultraconservador. Així consta en la documentació elaborada per aquest organisme -enfocat a la promoció global del comerç espanyol a nivell internacional- de cara a la Trobada Empresarial Espanya - Brasil 2019 que se celebrarà del 11 al 13 de desembre a Rio de Janeiro.

En l'"anàlisi dels principals sectors d'interès" per a les empreses espanyoles, l'ICEX inclou, com a tercer punt, l'àrea de Defensa, remarcant que representa "al voltant del 4% de l'total de el PIB brasiler (més de 200.000 milions de reals, uns 50.000 milions d'euros), dona feina directament a unes 60.000 persones, i després d'un període en què ha estat en un segon pla, rep cada vegada més atenció en l'estructura i mix de política econòmica de l'Executiu actual".



De fet, l'ICEX posa en relleu "els sis militars a primera fila de govern Bolsonaro, nombre que s'amplien en els següents nivells de govern". Destaca a més que "el pressupost per a defensa en el període 2017-2018 va ser de 76.800 milions de reals (18.000 milions d'euros) i per a 2019 ha estat de 78.470 milions de reals (18.700 milions d'euros), cosa que representa el 1,5% del PIB nacional i un augment anual de l'2,2%".



Apunta que aquest sector "inclou a les forces armades (exèrcit, Aviació i Marina Militar) i forces especials, i si s'amplia a Defensa i Seguretat, inclou també a la policia i als al sector de seguretat privada". A l'hora d'identificar sectors militars concrets, assenyala que "la Marina és una de les millors oportunitats per a Espanya, ja que el Brasil no té una base nacional de construcció naval que l'obliga a importar".



L'ICEX subratlla que "es farà el lliurament en breu d'un avió C295 a Sevilla a la força Aèria Brasilera" i remarca que "Brasil és un dels majors mercats de defensa d'Amèrica Llatina i destaca per ser dels primers en molts subsectors, com el d'helicòpters, el major centre al país és la Base d'Aviació Naval de São Pedro da Aldeia, a Rio de Janeiro". En aquest sentit, afirma que es tracta del país "amb la major aviació militar de la Regió".

En un altre paràgraf de el document remarca que "la Unió Europea és un dels majors proveïdors de defensa del Brasil, sent especialment importants al país empreses com Airbus, Indra, Thales o Leonardo". L'ICEX aplaudeix més que "amb la liberalització de tots els permisos d'importació d'armes, municions i 'qualsevol producte controlat per l'Exèrcit' de maig de 2019, el Brasil ha obert molt més el seu mercat de defensa al comerç internacional, la qual cosa crea noves oportunitats per a les empreses espanyoles al país".



En aquesta línia, assenyala als empresaris que el Govern brasiler necessitarà adquirir "sistemes i equips de ciberdefensa", ja que es tracta del sector on "té més mancances i dels que més necessita per vigilar les seves fronteres". Així mateix, apunta que "la major oportunitat per a les empreses espanyoles en aquest sector és el renovat esforç de l'Executiu actual de modernitzar els equips de defensa, com avions militars, vehicles blindats i vaixells de guerra, molts dels quals estan obsolets a causa de la contenció de l'pressupost de defensa dels anys 1990-2010".

"Obrir l'economia"



En un altre document annex, titulat "Perquè Brasil", l'ICEX destaca que "des del punt de vista geoestratègic", aquest país "és la potència econòmica de la regió i aspira a avançar en el seu procés de desenvolupament". Precisament, remarca que "l'actual política econòmica de govern està centrada en donar més llibertat al sector privat, obrir l'economia brasilera i aconseguir que el Brasil ocupi el seu lloc entre les potències econòmiques mundials".



"El Brasil és un país ple d'oportunitats per a les empreses espanyoles. En el seu camí a donar més espai a el sector privat en l'economia, el govern brasiler està potenciant multitud d'operacions d'associació amb el sector privat", afegeix més endavant.

"Execucions extrajudicials"



No obstant això, el negoci d'armes amb el Brasil no desperta precisament afalacs entre les organitzacions no governamentals que treballen en aquest assumpte. En la seva última anàlisi sobre les exportacions armamentístiques que es van realitzar en el primer semestre de 2018 -últim període sobre el qual hi ha informació oficial-, la plataforma Armes Sota Control (composta per Amnistia Internacional, Greeenpeace, Intermón Oxfam i FundiPau) va denunciar la venda de "armes petites, vehicles i municions a les Forces Armades i escopetes i carrabines per a particulars" en aquest país.



En concret, aquesta plataforma va advertir sobre "89 llicències de material de defensa autoritzades al Brasil per valor de 5,2 milions d'euros". Les ONG advertien que aquestes vendes s'havien realitzat "malgrat el risc d'ús en execucions extrajudicials i ús excessiu de la força a mans de la policia i de les armes de foc a la comissió d'homicidis per particulars". Quan es van fer aquests negocis Brasil estava sota el govern de Michel Témer, qui havia assumit el càrrec després de la destitució de Dilma Rousseff.



En un document elaborat al març de 2019 -tres mesos després que Bolsonaro assumís la presidència- Armes Sota Control va recomanar al Govern espanyol "no aprovar noves autoritzacions d'exportació al Brasil d'armes de foc, les seves peces o municions o qualsevol altre material que pugui ser usat per la policia o les forces armades en la comissió de violacions greus".