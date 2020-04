Budó: "El desconfinament provincial no respon a criteris sanitaris ni funcionals"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha celebrat que l'Executiu espanyol hagi presentat "un pla per escrit en què es detallen les fases i els sectors" en què es durà a terme el desconfinament, justificat en base a criteris científics, però ha criticat que la unitat territorial escollida sigui la província, perquè "no respon a criteris sanitaris ni funcionals". Budó ha lamentat que per l'elaboració del pla de desconfinament estatal, presentat aquest dimarts, no s'hagi escoltat les propostes del Govern, que demana utilitzar l'Àrea Bàsica de Salut com a unitat territorial per aplicar la desescalada. "El pla s'ha elaborat sense tenir en compte Catalunya ni la resta de territoris, especialment perquè es va presentar tan sols dos dies després de la videoconferència dels presidents autonòmics i el president del Govern espanyol", ha apuntat Budó. En aquesta conferència, el president de la Generalitat, Quim Torra, va explicar el pla de desconfinament aprovat pel Govern.



La portaveu ha assenyalat que aquestes reunions són un "monòleg" i això no permet parlar de coordinació entre Estat i comunitats autònomes. "Entendríem per coordinació aprofitar tota l'experiència i coneixement de 37 anys de gestió de la sanitat pública catalana" que té el Govern, ha subratllat Budó, que ha posat en valor les decisions preses abans del decret de l'estat d'alarma, com el confinament perimetral de la Conca d'Òdena.

Budó: "Entendríem per coordinació aprofitar tota l'experiència i coneixement de 37 anys de gestió de la sanitat pública catalana"

Budó ha apuntat que altres territoris també demanen "un desconfinament més racional", incloent algunes comunitats governades pel PSOE, i ha afegit que continuaran defensant la territorialització detallada al pla de desconfinament del Govern, basat en les àrees sanitàries. "Vam enviar el nostre pla a l'Estat, un cop aprovat, i esperem encara resposta. Hem de treballar per trobar la manera de fer compatibles aquests dos plans", ha afegit Budó.



Per la portaveu és "una imprudència" fixar l'entrada a la nova normalitat durant la primera setmana de juliol, un moment en què molts ciutadans podrien iniciar vacances i desplaçar-se pel territori. "No és comprensible que les decisions es prenguin segons criteris sanitaris i epidemiològics i alhora fixi un calendari tan precís", ha assenyalat. A més, en el pla han trobat a faltar una major concreció relativa a com es durà a terme el control i seguiment de casos, per poder garantir-ne l'aïllament.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha posat èmfasi en què totes les administracions volen iniciar el desconfinament el més aviat possible, per les afectacions en la salut, l'economia i la societat en general, però "no és un tema de calendari ni de fer cap cursa". Vergés ha lamentat que es fixin dates tan ràpidament i ha dit que seria més rigorós marcar "intervals que s'acostin a les realitats". "Em sembla agosarat posar dates i allunyar les decisions dels territoris. Tothom vol sentir el "quan", però la situació és complexa i tots faríem bé d'acceptar-ho", ha sentenciat.



El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha remarcat que hi ha "aspectes positius" en el pla del Govern espanyol, especialment perquè molts d'ells ja estaven plantejats en el pla aprovat pel Govern, ha dit. Tot i així, ha afirmat que hi ha "punts crítics", com una manca de concreció tècnica pel que fa als indicadors que utilitzaran, l'ús de la província com a unitat territorial i la incertesa sobre si continuarà "la discrecionalitat del ministeri" a l'hora d'aplicar-lo.



El sistema sanitari, recuperant-se però encara tensionat

Vergés ha recordat que les xifres continuen "altes" i un 160% dels llits de crítics estan ocupats

La consellera ha explicat que, tot i que les UCI estan recuperant la capacitat d'atendre pacients d'altres patologies, un 65% dels llits continuen ocupats per malalts de Covid-19. En total i respecte a la capacitat habitual de les UCI catalanes, que s'ha triplicat les últimes setmanes, el 160% de llits estan ocupats. Per això, Vergés ha fet una crida a la prudència, ha recordat que la millora és "lenta" i que "les xifres encara són molt altes".

Vergés ha posat en valor la gestió de la crisi feta per la Generalitat, amb l'enfortiment del sistema de salut, l'ampliació de la capacitat per fer proves PCR i l'abordatge "claríssim" de les residències de gent gran.



"Som nosaltres els que tenim aquest diàleg constant amb tots els agents de la nostra societat. Això és el que vol dir coordinació i col·laboració, no simplement enviar dades i que es decideixi per part del Govern espanyol. Això ha de quedar molt palès", ha remarcat Vergés, i ha afegit que continuaran fent aquesta feina per "donar resposta als catalans".