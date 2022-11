Calamaro, Zaz, Ocean i Judit Neddermann, noves confirmacions del Guitar BCN 2023

Andrés Calamaro, Zaz, Danny Ocean, Judit Neddermann, Els Amics de les Arts, Ana Mena, Ojete Calor, Pastora Soler i Pasión Vega són algunes de les bandes i artistes que actuaran al proper festival Guitar BCN. The Project ha avançat diverses confirmacions per a un certamen que se celebrarà entre el 27 de gener i el 3 de juny a diferents sales de la ciutat de Barcelona.

Ja es coneixien una vintena de noms per al festival, als quals avui se n'han sumat setze. En total, una cinquantena de concerts, entre els quals destaca el de l'argentí Andrés Calamaro, que tancarà el Guitar BCN 2023 el 3 de juny al Gran Teatre del Liceu.

Pasión Vega actuarà al Palau de la Música Catalana el 27 de gener amb el seu espectacle Lorca Sonoro. Precisament l'artista obrirà un festival que comptarà amb grans concerts al Sant Jordi Club i esdeveniments més íntims a les sales Apolo 2 o Luz de Gas.

Al Sant Jordi Club, el 15 d'abril, actuarà Ojete Calor, el duet format pels actors Carlos Areces i Aníbal Gómez. El seu èxit va quedar consagrat el 14 de novembre passat amb un concert que va omplir a vessar el Wizink Center de Madrid.

El veneçolà Danny Ocean també actuarà al Sant Jordi Club. Es tracta d'un artista conegut per la seva combinació de ritmes urbans, caribenys i pop, fusionant amb diferents gèneres com la batxata, la salsa, la reguetó i la balada.

Una altra sala important de la ciutat, el Coliseum, s'incorpora aquest any al festival. Acollirà els concerts de l'argentí Kevin Johansen, la catalana Judit Neddermann, la sevillana Pastora Soler i Brothers in band, que recrearà els èxits de Dire Straits.

El bell escenari modernista del Palau de la Música s'obrirà per al Guitar BCN el 10 de febrer amb el concert de 25è aniversari d'Ismael Serrano. Durant els mesos següents, hi haurà les actuacions de la francesa Zaz, un dels grans atractius internacionals, i el malagueny El Kanka.

Altres nomes destacables són els de Christina Rosenvinge, que celebrarà 30 anys d'escenaris amb un concert a la sala Paral·lel 62 (antiga Barts). També Núria Graham, que va triomfar en la presentació de Cyclamen al Mercat de Música Viva de Vic i ara arriba a Barcelona.

Una altra artista que va arrasar a Vic, María Peláez, estarà a la sala Apolo. En la seva programació hi trobem també especialment noms nacionals i estatals, com Second, Maui, Els Amics de les Arts, Mr. Kilombo, Antoñito Molina, Elena Gadel, Marwan, Nacho Vegas i Sergi Carbonell.

Completen la programació noms internacionals com Joe Satriani o Bacilos, artistes de l'escena alternativa com Tulsa i Jenny & The Mexicats i noves promeses com Lucas Bun i DePol.

Apostes de futur i paritat

"És un festival amb moltes apostes de futur", ha assenyalat la directora artística del Guitar Bcn, Judit Llimós. La responsable ha dit que, "tot i que encara estiguem amb una mica menys del 40% de presència femenina, m'encanta saber que hi hem arribat d'una manera natural, no forçada". "Cada cop estem més a prop d'aconseguir una programació 100% paritària per mèrits propis", ha afegit.

I és que l'organització destaca que el Guitar Bcn es fonamenta enguany en la presència femenina. "Diem presència perquè no ens agrada dir quota: aquí no hi ha cap artista per imposició", justifiquen.

El Guitar Bcn va tancar al setembre l'edició del 2022 amb prop de 60.000 assistents i una ocupació del 90%. 20 de les 50 propostes van penjar el cartell d'entrades exhaurides.

"Estem molt orgullosos de que el Guitar Bcn, amb una oferta tan plural, hagi esdevingut la referència de la programació musical del primer semestre a Barcelona. Ha estat una aposta contínua fins i tot en els moments més complicats” ha esmentat Joan Roselló, director del festival, referint-se que es va celebrar fins i tot en plena pandèmia.