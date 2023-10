La cançó més buscada a Catalunya a l'aplicació Shazam és en català

La música en català està més de moda que mai. Julieta, The Tyets, Triquell, Figa Flawas, Maria Hein, Triquell i Flashy Ice Cream són només alguns dels artistes de l'escena musical catalana que s'han donat a conèixer últimament i que viuen el seu moment d'or amb ritmes urbans. En aquesta llista també hi entra el músic barceloní Bruno de Fabriziis, conegut com Mama Dousha. De fet, el seu nou tema en català Rikiti s'ha convertit en el més buscat a Catalunya a l'aplicació Shazam en les darreres setmanes.

El single fa diverses setmanes que sona a les principals emissores de ràdio musicals del país i a les plataformes i, per això, ha despertat molt d'interès entre els usuaris de l'aplicació que identifica cançons. El tema ofereix una fusió de música electrònica, cançó d'autor i pop urbà, amb una lletra i un ritme originals.

Dousha ha treballat conjuntament amb el jove productor de l'escena urbana catalana Scotty DK. Precisament Mama Dousha presentarà en directe l'EP Segur que m'equivoco el proper 15 de desembre a la Sala Razzmatazz.

El cantant barceloní fa dos anys que publica cançons com Britney, que va ser cantada pels The Tyets i compta amb centenars de reproduccions a les plataformes. El nou EP Segur que m'equivoco es publicarà el proper novembre i serà la primera part d'un disc que es dividirà en dos EP's.