Càritas Barcelona va atendre el 2022 prop d'un 30% més de persones que el 2021

Càritas Barcelona va atendre el 2022 un total de 35.414 persones, un 28% més d'usuaris atesos respecte del 2021, quan es va atendre 27.540 persones. Es tracta de la xifra més alta d'atencions fetes en els últims anys, més inclús que abans i durant la pandèmia de la Covid-19, quan les dades es van disparar: el 2019 es van atendre 32.729 persones i el 2020 van ser 35.229.

L'entitat ha presentat aquest divendres la Memòria Anual del 2022 en que, entre d'altres, indica que set de cada deu persones ateses no tenen un habitatge digne i més de la meitat (el 49%) es troben en situació irregular. En la presentació de les dades, l'organització ha afirmat que es tracta d'una crisi "important", marcada per un context "sense precedents" provocat per la pandèmia i la guerra a Ucraïna. La cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, Míriam Feu, ha assegurat que es troben en "nivells màxims d'atenció".

Segons ha assenyalat el director de l'entitat, Salvador Busquets, el nivell de les xifres els ha sorprès. Busquets ha indicat que des de Càritas "tenien l'esperança" que l'entrada en vigor de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) ajudaria a alleugerir la situació d'algunes famílies. Tanmateix, l'augment de les atencions de persones que fugen d'altres països és la principal causa de l'increment del 30% de les atencions, tal com ha subratllat.

Del total d'usuaris atesos, gairebé 9.000 són persones estrangeres d'origen no comunitari i prop de la meitat (16.868) prové d'algun dels països següents: Colòmbia, Perú, Hondures, Veneçuela, Equador i Bolívia.

Adults amb fills i persones soles, els més vulnerables

El 44% de les llars ateses són famílies amb infants i adolescents i hi ha més vulnerabilitat. D'aquestes, prop de la meitat són famílies monoparentals, majoritàriament liderades per dones. També és rellevant el percentatge de llars ateses en què hi viu una persona sola, ja que són el 41%. La resta són llars amb parents que viuen junts (8%) i parelles sense fills (7%).

De les llars acompanyades, el 67% no disposa d'un habitatge digne, un indicador que ha empitjorat respecte fa cinc anys augmentant fins a 14 punts. Això inclou relloguer i acollits, lloguer sense contracte, ocupació, en entitat social i sense habitatge. El règim de tinença majoritari és el relloguer - amb un total de 7.421 llars-, en el 46% dels casos, seguit del lloguer (26%) i la propietat (7%). Les llars que viuen en règim de relloguer augmenten un 42%.

En relació amb la situació laboral, tres de cada quatre persones ateses en edat laboral (13.656) es troben a l'atur i busquen feina. La precarietat és més accentuada entre els joves menors de 30 anys. Tres de cada quatre joves atesos per Càritas Barcelona no té un habitatge digne i es troba a l'atur.