CCOO, PIMEC i Foment tanquen el nou conveni d'oficines i despatxos amb un augment salarial del 4%

Després de 19 mesos de negociacions, CCOO, PIMEC i Foment han tancat el nou conveni d'oficines i despatxos, amb un acord que estipula un augment salarial retroactiu del 4% per al 2022 i el 2023, i una pujada del 3% per a l'any següent. UGT s'ha desmarcat del pacte, perquè considera que prop del 70% dels treballadors, els que guanyen més de 28.145 euros anuals amb complements, queden fora dels increments. De fet, es planteja impugnar l'acord, que inclou clàusules de revisió per afegir un màxim d'un 1% addicional si la inflació supera el 4% aquest any i el 3% el vinent.



El conveni, que afecta entre 150.000 i 180.000 treballadors a Catalunya, també preveu una mesura inèdita: una quantitat mínima d'1,5 euros al dia a pagar per l'empresa en despeses de teletreball.

Estira-i-arronsa d'un any i mig

Des de CCOO assenyalen que han aconseguit que el mecanisme de compensació i absorció, que permetia no apujar sous als empleats amb complements per sobre de les taules del conveni, quedés limitat i es garantís el 50% de l'augment pactat en els sous per sota dels 28.145 anuals.



El conveni afecta entre 150.000 i 180.000 treballadors a Catalunya

UGT, per la seva banda, asseguren que això deixa fora dels augments a la majoria dels treballadors del sector, que tenen salaris per sobre del conveni i dels 28.000, i que estan amb els sous congelats des de fa tres anys. A més, també recorda que en les manifestacions que es van fer per desencallar el conveni, els treballadors reclamaven que el mecanisme de compensació i absorció no estigués limitat per un salari concret.

Paral·lelament, el nou conveni d'oficines i despatxos redueix 4 hores la jornada màxima anual (de 1.764 a 1.760), regula les excedències i la formació, permet contractes fixos discontinus a temps parcial i vetlla pels riscos laborals del treball continuat amb pantalles.



Reaccions al pacte

La Federació de Serveis de CCOO ha fet una valoració "molt positiva" del pacte amb les dues patronals i ha remarcat que l'acord suposarà un pas endavant en "matèria salarial i altres aspectes socials".



Des de la UGT qüestionen la "legitimitat" de CCOO per firmar el conveni

Des de PIMEC destaquen que la negociació ha estat "llarga i complexa" i molt afectada per la "tensió inflacionària". El secretari general de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Josep Ginesta, ha afirmat que "s'ha demostrat que quan es negocia sense imposicions, des de la paritat en la representació empresarial, els acords són més adequats per al progrés del teixit productiu".



Finalment, el secretari d'acció sindical de la FeSMC de la UGT de Catalunya, Moisés Berruezo, ha explicat que es plantegen impugnar el conveni, perquè qüestionen que CCOO tingui "legitimitat" per firmar el conveni estatutari. CCOO té el 47% de la representació, i UGT el 43%.