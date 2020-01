Cinc factors que expliquen la frenada de l'economia el 2019 i cinc prediccions per a 2020

L'economia global va registrar en 2019 el ritme de creixement més baix en una dècada, una cota desconeguda des de la crisi de 2008. El PIB del planeta va augmentar un 3% aquest any, el límit del que el consens del mercat entén tècnicament per contracció.



Però, quines seqüeles deixa l'aturada d'activitat del passat any? I, sobretot, quins efectes col·laterals tindrà sobre la conjuntura de 2020?

1.- Riscos geopolítics amb anèmia productiva

Les guerres comercials afavorides per la Casa Blanca i els seus actius tòxics, les pujades aranzelàries, han generat, al costat de la incertesa del Brexit, gran part de les tensions econòmiques de 2019. L'FMI, en diversos posts hivernals que actualitzen la seva visió tardorenca, incideixen en què aquests dos factors continuen danyant la confiança de les empreses i l'activitat global. Especialment en les potències industrialitzades i la Xina. Vestigis que han magnificat la feblesa cíclica i l'alentiment estructural d'economies emergents com les del Brasil, l'Índia, Mèxic o Rússia. L'empitjorament del quadre de comandament de tots ells és palpable.



Però no sols en les seves conjuntures macroeconòmiques. Les pressions també es veuen en l'ordre financer (amb l'Argentina a la vora de la fallida tècnica), en el geopolític (amb Iran i el nou embat estatunidenc sobre el règim dels aiatol·làs), i en el social (amb revoltes en gran part dels països llatinoamericans, alguns asiàtics, varis a Orient Pròxim), amb un creixent descontentament laboral en nacions de rendes altes, com França o, fins i tot, els EUA, on les reivindicacions salarials i en favor del restabliment de drets de treballadors a la multinacional General Electric, estan recuperant les proclames sindicals.

2.- Aturada del comerç i de la indústria

Només les tensions comercials entre els EUA i la Xina han restat 760.000 milions de dòlars al flux de béns i mercaderies, l'equivalent al PIB suís, a més d'accelerar la caiguda productiva i d'elevar els costos d'intermediació del comerç i del capital.



Els plans de compra dels consumidors i les estratègies d'inversió de les signatures empresarials s'han retret. Igual que l'adquisició de maquinària i béns d'equip per part del teixit industrial. Tendència que s'aprecia sobretot en economies d'alta exposició internacional, com les asiàtiques. Però que és palpable en països com Alemanya o el Japó, les taxes industrials dels quals han retrocedit en termes anuals. També a la Xina i el Regne Unit, on han mostrat un alentiment considerable. Fins i tot als EUA s'aprecia ja una “pronunciada caiguda de la producció de béns de capital”, diu l'FMI.



El sector de l'automòbil cau en vendes. Mentre els conglomerats industrials transiten cap a la digitalització mitjançant canvis en les seves cadenes de valor de les seves empreses i cap a la neutralitat energètica sense proporcionar pautes clares als consumidors, que adopten una actitud d'esperar i veure “l'oferta tecnològica” que els convenci en el futur. El consum ha entrat en paràlisi permanent.

3.- Els bancs centrals tornen als tipus-zero

Com si es tractés d'una acció concertada, les autoritats monetàries del bloc industrialitzat i de l'espai emergent han restablert la laxitud per afegir arsenal financer (i creditici) als mercats.



No obstant això, el clima inversor està enrarit. Essencialment, per l'encara excessiva sobrevaloració del dòlar, que continua posant en risc els balanços dels bancs; sobretot els de latituds alienes als EUA. Enmig d'un clima d'especulació creixent en els mercats canviari i de deute.



Han tornat a pul·lular tranquil·lament els actius tòxics (productes derivats, estructurats i swaps) que van portar al col·lapse de Lehman Brothers. Tesi que corrobora el Banc Internacional de Pagaments (BIS) que constata que el volum diari de contractació d'aquests instruments d'alt risc inversor va arribar a créixer en algun trimestre de 2019 (en concret, en el segon) fins a un 29%, més de 6,6 bilions de dòlars. Una grandària similar a la suma dels PIB del Japó i d'Espanya.



Per si no fos prou, l'acumulació combinada dels nivells de deute sobirà (estatal), privada (de signatures financeres i empresarials) i de llars ha aconseguit la xifra rècord de 250 bilions de dòlars, gairebé tres vegades el valor del PIB mundial. El bitllet verd, tot i el degoteig en el seu valor dels dos últims mesos de l'any, continua encara un 15% per sobre del preu fixat pel mercat.

4.- Les borses i el petroli, el perillós apogeu

Els índexs borsaris als EUA i Europa han protagonitzat un any triomfal. El millor de la dècada passada per al S&P 500, després de signar un avenç anual del 29%, fins a totalitzar 5,9 bilions de dòlars de valor afegit. El Nasdaq, per part seva, es va revaloritzar un 38%, el millor exercici des de 2009. I la borsa europea va sumar un 23%, fins a cotes també desconegudes des de l'any u després de la crisi (l'Ibex 35 espanyol ha avançat un 12%, el seu major avenç en set anys).



També el petroli ha mostrat vigor. El preu del barril de cru s'ha anotat una alça del 35%. No obstant això, aquests trets positius són una arma de doble fil.



Jeffrey Gundlach, anomenat el Rei del Bonus dins de la comunitat financera internacional i inversor cap de DoubleLine Capital, s'acaba d'unir al cor de veus que diu que “fa olor alguna cosa als mercats que recorda a 2006 i 2007”. Un auguri que s'ha traslladat pels parquets borsaris estatunidencs en diversos moments de l'any; sobretot, entre els amos de signatures d'assessorament en fusions i adquisicions. Gundlach afirma ara, en el trànsit a 2020, que els inversors “estan lluitant amb dents i ungles per eludir una pròxima recessió”, igual que la Fed, el BCE i altres bancs centrals, “però arribarà”, diu a l'agència Bloomberg.



Hi ha signes zombis que segueixen en actiu perquè els tipus d'interès estan artificialment baixos i els bons corporatius estan significativament sobrevalorats, com els actius subprime el 2006 i, com llavors, alguns d'ells tenen ràtings triple A, a pesar que ara només valen 20 centaus de dòlar, recalca Gundlach.



Els riscos geopolítics a Orient Pròxim i el descens gradual dels inventaris als EUA han dirigit la cotització del barril de West Texas Intermediate, el de referència als EUA, fins als 61,60 dòlars al final de 2019. I el del Brent, a 66,59 dòlars. En un exercici en el qual aquest combustible fòssil ha estat a ple rendiment, a total capacitat de subministrament. Malgrat les retallades de l'OPEP+, com es coneix al nou conclave de productors del càrtel més Rússia i els seus satèl·lits energètics. Encara que en serveis d'estudis com el de Deloitte adverteixen d'una correcció a la baixa pels riscos de recessió als EUA en els pròxims dotze mesos, del 25%, o que mantingui ritmes del 2%, com en l'última meitat de 2019, escenari al qual concedeix un 10% de probabilitats. Com va succeir el 2008, una breu fase d'eufòria va recórrer les principals places borsàries i el mercat del cru abans de la fallida de Lehman Brothers.

5.- És EUA l'avantsala d'una recessió?

Més enllà de la predicció de Deloitte, o del debat sobre si l'economia estatunidenca (que determinarà el sot del PIB global) entrarà en recessió, hi haurà contracció sincronitzada de les potències del G-7 com el 2009, o si es produirà una correcció borsària que desembocarà en un enlairament lent de l'activitat, algunes anàlisis del mercat eleven aquesta possibilitat fins al 50% el 2020.



Una d'elles és Legg Mason, que controla més de 750.000 milions de dòlars en actius. O Clear Brigde, l'estrateg que té per cap, Jeffrey Schulze, qui la veu abans de l'equador de l'exercici. El seu dictamen es basa en el gradual escanyament de les pimes americanes. “Aquest és, sens dubte, el millor baròmetre. Molt més efectiu que els indicadors borsaris sobre marges de beneficis de les grans corporacions”, assegura abans de recordar que la meitat de la massa laboral estatunidenca “està ocupada en signatures d'escassa dimensió”, i ja han començat a retallar hores per a fer front a l'augment de costos laborals derivats dels increments aranzelaris, explicava abans que expirés l'any a Business Intelligence.



El Risk Monitor de BBVA va reduir les opcions que els EUA entri en números vermells al seu nivell més baix de l'any al desembre, tot i que situa encara en el 30% les probabilitats que succeeixi en els pròxims dotze mesos. En opinió dels seus experts, les condicions financeres s'han consolidat i enfortit gràcies als ajustos monetaris de la Reserva Federal, que també ha retornat solidesa a la riquesa de les famílies, impulsores del repunt del consum en el tram final de 2019. “La pregunta no és si entrarà en recessió -es qüestiona el consens del mercat, sinó quan i amb quina virulència succeirà”.

Un 2020 amb la mirada posada a la Casa Blanca

L'any que acaba de començar ve carregat d'incògnites, d'interrogants geopolítics com la cada vegada més complexa relació de la Casa Blanca amb l'Iran o el rutilant i visible acostament entre Rússia i la Xina. Però, vist en perspectiva, l'horitzó temporal estarà dominat per les eleccions presidencials als EUA de novembre.



Aquestes són cinc de les previsions econòmiques que es couen en els mercats.

1.- "Donald Trump ens ha fet més dèbils"

Així de contundent es mostra el premi Nobel d'Economia, Paul Krugman, en el seu diagnòstic sobre la guerra comercial deslligada pels EUA amb la Xina. Tot i l'anunci de Washington i Pequín que formalitzaran la primera fase d'un acord a mitjans gener. Una entesa cordial que no desperta precisament els elogis ni dels observadors internacionals, ni de les empreses exportadores o els mercats. Tampoc de les signatures manufactureres americanes, a les quals el president republicà va prometre impulsar amb la seva estratègia proteccionista.



Per a Krugman, el cost d'aquesta política la paguen els consumidors, les indústries i els agricultors i ramaders del país. “Ens diu que sortirem victoriosos de la contesa”, escrivia en la seva tradicional columna d'opinió dominical al New York Times. Però “la realitat -explica- és que no hi ha gairebé cap vencedor en aquesta guerra; més aviat perdedors”. Trump -continua- “ens transmet als estatunidencs que és un negoci avantatjós per als EUA, que ells claudicaran, i que bàsicament cal concloure el que s'ha iniciat, mentre que als consumidors ens ofereixen productes més cars per les dificultats dels diferents sectors industrials i agroalimentaris americans per accedir a béns i matèries primeres de primera necessitat per als seus negocis a preus adequats”.



I posa una dada eloqüent sobre la taula. Durant la guerra comercial iniciada a l'estiu de 2018, les exportacions dels EUA cap a la Xina han caigut en preus més que les importacions xineses cap a la primera economia global. “Una tendència que suggereix que, mentre els consumidors americans paguem sobrecostos per les pujades tarifàries, el sector exterior del gegant asiàtic troba més facilitats per substituir la manca de productes i serveis estatunidencs en el seu mercat”. L'any no serà fructífer per als EUA, expressa el llorejat economista que es va erigir també contra George W. Bush.

2.- Les borses i el comerç es retrauran

“El retorn de beneficis de dos dígits de 2019 no es reeditarà”. És el sentiment que impera a Wall Street. Encara que alguns serveis d'estudis com el de Bank of America o Barclays s'inclinen per un lleu, lent i gradual enlairament de l'economia estatunidenca abans de la transcendental cita amb les urnes. Donant per fet que els efectes de les guerres comercials ja s'han descomptat i que les millors expectatives en les taxes de rendibilitat del mercat de bons i l'aposta del G-10 per reduir el valor del dòlar mantindrà el pols de la conjuntura.



Però la indústria no es mostra convençuda d'això. Perquè, segons el Departament de Comerç, el conjunt del sector manufacturer ve de caure en una contracció en el tram final de 2019 i perquè estudis com el de la consultora Bankrate, fins a 25 segments productius reduiran en major o menor mesura les seves plantilles per l'escalada de tarifes en marxa. Els pitjors aturats seran el comerç a l'engròs que s'enfronta a pèrdues d'ús del 5,5% després d'expulsar, entre 2001 i 2017, abans que es desencadenessin la guerra comercial, a 184.000 treballadors; les comunicacions, amb els seus segments d'àudio, de vídeo i de manufactures d'equip, que rebaixarien les seves plantilles en un 7,4%, el de semiconductors, en un 8,5%, la informàtica i equipament auxiliar de programari, en un 19,7% i el dedicat a fabricació de components electrònics, que ho farà en un 36%, després de protagonitzar un expedient massiu de regulació d'ocupació que va afectar 1,209 milions de treballadors des de l'inici del segle.

3.- El quadre industrialitzat s'enfosqueix

L'índex-gestor de compres d'IHS Markit revela que l'economia global està pràcticament parada. Especialment per les potències industrialitzades. El PIB global ve de marcar un 2,6% de creixement conjunt, anticipen els seus analistes i el lleuger avanç del tram final de la tardor “es deu més a aquest efecte de les rebaixes de tipus dels bancs centrals” que a un salt d'activitat real. Els seus pronòstics parlen d'aterratge dels EUA, amb taxes interanuals per sota del 2%, i amb possibles “sorpreses negatives” tant en producció com en ocupació abans dels comicis.



Europa (assegura aquest indicador de força fiabilitat predictiva, almenys a mitjà termini), “podria haver superat la pitjor fase el 2019”. El final del Brexit està descomptat i la indústria s'ha agafat a la bombolla d'oxigen monetària i espera estímuls fiscals mentre atalaia un horitzó de reconversió cap a la sostenibilitat i la digitalització que comença a ser esperançador en termes de confiança empresarial. “Així i tot, estarà prop de la recessió”. Salvarà els números vermells per mig punt. Perquè l'activitat manufacturera continua afeblint-se. Per onzè mes consecutiu, al novembre, segons el baròmetre d'IHS Markit, es va situar en el nivell 46,3, per sota de la cota de 50, que determina contracció. Però eludirà la recessió anual, alerten.



Sobre el Japó, avancen, “el macroprograma d'estímul fiscal de 120.000 milions de dòlars, l'enèsim en les dues últimes dècades, sembla una xifra capaç de neutralitzar els efectes de la pujada impositiva sobre el consum de 2019, però a penes servirà perquè el seu PIB creixi tres dècimes aquest any”.



Europa i el Japó tornen a exercir com a malalts econòmics mundials, amb baix creixements i una gairebé nul·la inflació. Sota aquest panorama i la incertesa sobre el post-Brexit en una economia, la britànica, que va patir el recés durant els mesos del passat estiu, el fantasma d'una contracció sincronitzada del G-7 torna a desplaçar-se per algun dels centres d'anàlisis del mercat.

4.- La Xina i els emergents, dues monedes a l'aire

El gegant asiàtic continuarà amb la seva taxa per sota del 6%, tant aquest any com el següent. Mancant conèixer el calibre de nous plans d'estimulació, al segon PIB del planeta li assolen riscos latents, com el seu deute ocult, i uns altres estructurals, com el sobtat envelliment social i la dràstica caiguda de la productivitat derivada de les hostilitats aranzelàries que pesen sobre el seu sector exterior. El diagnòstic del mercat parla ja d'una dècada de baix dinamisme que, en termes econòmics xinesos, alerta d'alces anuals entorn del 5%.



També el Banc de la Xina acaba d'afirmar que retallarà tipus fins que els bancs puguin restablir el seu cabal de crèdits, fins i tot si ha de fer ús de la seva astronòmica reserva de divises, superior als 3 bilions de dòlars, per esperonar el vigor del PIB el 2020. Fins i tot s'ha posat una xifra: posar en circulació 115.000 milions de dòlars addicionals en el sistema, afirma Standard & Poor’s.



Els emergents, amb Rússia, el Brasil, l'Índia i Mèxic al capdavant (també Turquia i Sud-àfrica) aposten gairebé totes les seves il·lusions a un exercici amb valor de divises estable i un dòlar que s'acomodi a la seva cotització real. Tots ells s'han incorporat al cicle d'abaratiment del preu del diner, encara que evolucionen en cotes encara massa altes per contenir possibles pressions sobre les seves monedes. Els preus de les matèries primeres, claus en la majoria d'ells, apunten a una taula rasa en la segona meitat de l'any, després d'experimentar baixades durant els dos primers trimestres davant el descens de la demanda energètica per les reculades en l'activitat de les potències industrialitzades i en el PIB mundial al qual gairebé cap analista concedeix un ritme superior al de 2019, si els EUA no subscriu una alça superior al 2,25%.

5.- Les grans amenaces geopolítiques

Any tumultuós de la diplomàcia estatunidenca, que se suma a la successió de tensions generades per l'Administració Trump i la seva America, first ja des de l'inici del seu periple presidencial. L'affaire Ucraïna, amb acusacions d'abús de poder de Trump per aconseguir el seu propòsit d'assenyalar hipotètics negocis tèrbols de Joe Biden, un dels aspirants demòcrates millor col·locats per rivalitzar amb Donald Trump a les urnes al novembre i vicepresident amb Barack Obama, ha estat el detonant que ha llançat el Congrés per iniciar l'impeachment que condicionarà la carrera cap a la Casa Blanca.



Però l'actuació exterior empresa el 2018 pel secretari d'Estat, Mike Pompeo, ha elevat encara més les desavinences dels EUA en l'ordre global. Especialment, cap a la Xina i l'Iran. Sense oblidar el fràgil acord amb Corea del Nord, explica en un recent article Foreign Policy. O l'opaca agenda diplomàtica de Washington al seu pati posterior, l'Amèrica Llatina, en el conflicte bolivià o el veneçolà. L'escalada d'hostilitat a Orient Pròxim, enfront del règim de Teheran i en l'escenari postbèl·lic sirià, han estat essencials en l'encariment del cru, que va iniciar 2019 en els 45 dòlars per barril. I amenaça de bloquejar l'Estret d'Ormuz després de l'assassinat decretat pel mateix Trump del poderós general iranià Qasem Soleimani, comandant en cap de la força d'elit Quds de la Guàrdia Revolucionària i encarregat de les operacions en l'exterior iranians, enfocades a les milícies sota el seu control en aquesta convulsa àrea del planeta. Per si no fos prou, l'Iran, la Xina i Rússia han inaugurat una etapa de maniobres militars conjuntes a les quals els EUA ha posat el rivet d'altament perillós per als seus interessos.



Enmig d'aquest panorama, hi ha missatges d'optimisme. Com el del banc d'inversió Goldman Sachs, que atorga una opció entre tres al fet que els EUA entri en recessió, dibuixa una generació d'ocupació sòlida, amb taxes de plena ocupació, en el 3,25%, el nivell més baix de l'economia més gran del planeta des de la Guerra de Corea, el final de la fase de retallades de tipus de la Fed (que els ha reduït en tres ocasions en 2019) per fer front al repunt de preus i un diagnòstic dòcil per a Trump de cara a l'impeachment i als comicis. Diuen els seus estrategs que només hi ha un 35% d'opcions que els demòcrates aconsegueixin la majoria de dos terços al Senat que destituiria a Trump i que els guanys de Wall Street se situaran en un gestionable 11% per la incertesa de les eleccions presidencials.