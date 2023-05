Colau promet 20 nous eixos verds als 10 districtes de la ciutat fins al 2030

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha promès aquest dilluns implantar 20 eixos verds més als 10 districtes de la ciutat fins al 2030, a banda dels 21 previstos a l'Eixample de Barcelona. La també alcaldable de Barcelona en Comú ha detallat un dels projectes estrelles de la formació de cara a les eleccions municipals del dia 28, que permetran estendre el model de superilla al conjunt de la capital i que s'hi guanyin fins a 12.000 arbres.

Dels 20 eixos verds, 14 ja tenen projecte o avantprojecte, com els casos de la Meridiana o la Rambla Prim. Mentre altres actuacions com la Diagonal entre Cinc d'Oros i Francesc Macià estan incorporades a projectes com la connexió del tramvia.

Colau ha destacat que aquests eixos "no són una novetat", però sí que ho és l'emergència climàtica. Per això, ara aposten per "transformar" la ciutat perquè "tothom mereix aquests espais", amb la voluntat de "democratitzar" Barcelona.

La número 3 de la llista i tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha defensat que el model Superilla com a "una proposta d'urbanisme per les persones" a partir d'una idea de "xarxa per tota la ciutat i no com les pacificacions aïllades del passat". "Les ciutats hem de ser part de la solució perquè la gent pugui viure amb qualitat", ha afegit.



El projecte d'eixos verds de la candidatura de Barcelona en Comú. — Barcelona en Comú

Les actuacions estaran distribuïdes en tots els districtes. Això no obstant, Sanz ha destacat la de Rambla Prim, a Sant Martí; la de Rambla Carmel, a Horta Guinardó; la del Passeig de la Zona Franca, a Sants-Montjuïc; Pintor Alsamora, a Nou Barris; l'avinguda de Madrid, a les Corts o Via Júlia, també a Nou Barris.

La titular d'Urbanisme ha fet referència també a eixos com la connexió del barri de La Marina fins al centre o la pacificació de la Meridiana al seu pas per Nou Barris, i que preveuen que permeti millorar la connexió d'aquest districte amb Sant Andreu, traient l'actual mur. "Això també és el model superilla, fer una ciutat on la gent es pugui trobar millor", ha incidit.

I és que el model que Barcelona en Comú han impulsat és "molt més complet" que els eixos de l'Eixample, segons sostenen. En aquest sentit, Colau ha citat també el programa Protegim Escoles, mentre Sanz ha parlat de plans per recuperar "cada gota d'aigua que cau a la ciutat" que estan al programa electoral, o l'Obrim Carrers que ja es fa a la ciutat.