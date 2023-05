L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, proposa crear una òptica municipal per garantir ulleres i lentilles gratuïtes a persones vulnerables. Ho ha anunciat durant una roda de premsa a l'ACN amb motiu de les eleccions municipals, en què ha explicat que és una necessitat que han detectat.

Segons l'OCU, ha dit, un 30% de les persones manifesten dificultats per poder pagar unes ulleres. Per tant, ha defensat, no és "una qüestió anecdòtica" sinó "una qüestió bàsica de salut", ja que "tothom necessita veure-hi bé". La mesura vol arribar a les 20.000 persones l'any amb un pressupost de 400.000 euros.

La primera fase de l'òptica municipal, ha detallat, seria crear una seu física per proveir ulleres i lentilles gratuïtes a persones vulnerables mentre que la segona fase seria fer un acord amb òptiques de la ciutat per fer una tarifació social per a persones grans. D'altra banda, una tercera fase consistiria en obrir una òptica per a tots els públics a preus reduïts. La mesura s'implementaria amb l'aval d'una prova pilot que ja s'ha fet amb la Fundació Ramon Martí i Bonet i que ha entregat més de 900 ulleres.

A més, Colau ha tret pit d'altres recursos "pioners" que s'han ofert en el darrer mandat com ara el dentista municipal, amb unes 50.000 visites, i el servei de salut mental gratuïta Konsulta'm, amb més de 6.000 usuaris als deu districtes.

Convençuda de la viabilitat

Sobre la viabilitat per poder fer realitat l'òptica municipal en la tercera fase, Colau s'ha mostrat "convençuda" que es podrà fer tot i els problemes amb els quals va topar l'Ajuntament per ampliar el dentista municipal per a tota la població general, i no només els vulnerables.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar a l'octubre l'anul·lació de l'ampliació del dentista en considerar que es tracta d'una competència de la Generalitat i que calia un informe previ. Colau ha explicat que ja estan treballant amb la Generalitat possibles estratègies per "salvar" la qüestió competencial.



En tot cas, ha deixat clar que les dues seus del dentista municipal per a persones vulnerables estan funcionant "a ple rendiment", ja que el que va recórrer el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) va ser el projecte de dentista per a tota la ciutadania