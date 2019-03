El comissari Castellví diu que el Govern no va intentar canviar el pla de Mossos per a l'1-O

El comissari Manel Castellví, excap d'Informació dels Mossos d'Esquadra, ha assegurat aquest dilluns que el pla d'actuació de la policia catalana es va elaborar sense ingerències dels responsables polítics i sense que cap membre del Govern tractés de persuadir-los que el canviessin .



A preguntes de Xavier Melero, advocat de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, Castellví ha defensat l'autoria estrictament policial del pla dels Mossos per impedir l'1-O, després que la setmana passada revelés que la policia catalana va intentar "dissuadir" l'expresident català Carles Puigdemont de mantenir el referèndum davant el risc d'una "escala de violència". L'històric comissari dels Mossos d'Esquadra ha precisat que en aquesta reunió amb Puigdemont ni aquest ni cap altre membre del Govern va intentar persuadir-los que modifiquessin el seu pla ni els van fer cap retret en aquest sentit.

Per contra, ha revelat que en aquesta reunió eren els comandaments de la policia catalana els que es van mostrar "molestos per algunes manifestacions que havien fet" els representants polítics. Castellví ha deixat clar que quan Forn va assumir la Conselleria d'Interior, dos mesos abans de l'1-O, no va imposar cap modificació en la cadena de comandaments de la policia catalana, ni relleus a les comissaries generals ni va establir cap canvi en la manera de procedir o les directrius del cos.



Segons ha detallat, el pla d'actuació dels Mossos d'Esquadra per impedir l'1-O es va incrementar només en nombre d'efectius quan, en les reunions de coordinació entre els cossos policials, la Fiscalia "va posar èmfasi en què el dispositiu no era el suficient ".



El comissari ha opinat que, sota el seu "criteri", les previsions d'aquest pla d'actuació no es van veure "desbordades" per les circumstàncies esdevingudes en la jornada del referèndum i ha puntualitzat que tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional sabien que els Mossos anaven a enviar una parella d'agents als centres de votació.

"No es preveien actes de violència"



Així mateix, Castellví ha ressaltat que, d'acord amb la informació dels serveis d'intel·ligència que compartien els tres cossos policials, l'1-O "no es preveien actes de violència", sinó un "escenari" de col·legis ocupats per tota mena d'activitats, amb "gent fent resistència passiva davant l'actuació de la policia".



En aquest sentit, ha admès que la previsió dels serveis d'intel·ligència de Mossos que grups radicals poguessin infiltrar-se l'1-O per provocar actes violents "va ser errònia". Segons Castellví, aquests grups radicals "no es van constituir l'1-O com a bloc d'unitat d'acció, d'atac, en contra del que pensàvem", malgrat que tenien la "capacitat per poder alterar l'ordre".



Després de recalcar que ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional van tancar cap centre abans de l'1-O, l'excap d'Informació dels Mossos d'Esquadra ha explicat que efectius de la policia catalana van visitar tots els locals de votació els dies previs a la consulta , però no van trobar "dependències en què s'estiguessin desenvolupant activitats que propiciaren el referèndum", de manera que no era possible precintar.



Segons l'opinió de Castellví, l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'impedir l'1-O no especificava com havien de tancar-se els centres de votació, a diferència de la instrucció prèvia de la Fiscalia, que obligava a precintar les escoles fins un perímetre de 100 metres al voltant dels mateixos.