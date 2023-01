La condemna a Azora obre la porta a anul·lar clàusules abusives en milers de contractes de fons voltor

Una victòria "històrica" i "rotunda" contra el tercer fons voltor amb més habitatges de l'Estat que marcarà un precedent per a tots els llogaters. Així és com el Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu Ronda han celebrat la sentència que condemna Azora per imposar clàusules abusives i fraudulentes a una inquilina de Granollers, a qui volien apujar la renda un 30% a mig contracte.

Són clàusules esteses entre els contractes fets per fons d'inversió, no només Azora

"És una sentència rellevant perquè demostra que s'ha acabat la barra lliure. El resultat d'aquest judici pot canviar el futur de milers de famílies", ha afirmat la portaveu del Sindicat, Carme Arcarazo, en una roda de premsa aquest dimarts. Aquesta resolució és la primera que condemna un fons voltor per un contracte de lloguer "totalment desequilibrat" pel que fa a les obligacions d'arrendador i arrendatari, que a més la inquilina no va tenir possibilitat de negociar.



La sentència considera nul·les nou de les 10 clàusules denunciades per Silvia Torres, la llogatera de Granollers qui juntament amb el Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu Ronda va demandar Azora el 2020. Les clàusules declarades nul·les per infringir la normativa de consumidors i la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) són habituals en els contractes d'habitatges de fons d'inversió, no només Azora, han denunciat els dos col·lectius.

S'anul·la la pujada que hagués fet marxar l'inquilina

Una de les principals clàusules que es deixa sense efecte, que tindrà un impacte directe i immediat per la llogatera, és la pujada del 30% del lloguer que el fons establia a partir del tercer any de contracte, que es complia aquest gener. "Estic contenta perquè no hauré de marxar de casa meva", ha afirmat Torres.



Quan va signar el contracte ja va assumir una pujada considerable respecte el preu que pagava abans que Azora en fos propietari, però ara l'increment era de 690 o pràcticament 1.000 euros mensuals. Una suma que no podia assumir i que d'haver-se confirmat, l'hauria obligat a fer les maletes.

L'increment era de 690 a quasi 1.000 euros

"Quan vaig denunciar tenia un sentiment d'impotència i injustícia, però ara això ha canviat a l'orgull i la satisfacció. És una victòria de tots i pel que estic més contenta és que això sentarà un precedent per moltes famílies", ha reconegut la inquilina a la roda de premsa. Molts veïns de Torres ja havien abandonat el bloc davant les pujades d'Azora.



La clàusula que el jutjat ha declarat nul·la estava redactada de manera que establia una "bonificació" de la renda els tres primers anys, després de la qual el preu patia una pujada per sobre de l'IPC. Segons la sentència, això es tracta d'una "maquinació" per "sortejar o evitar l'aplicació de la normativa legal", que estableix que els increments no poden superar l'IPC en contractes amb una vigència de set anys, com en aquest cas.

Una altra de les clàusules fraudulentes és la que obliga a la inquilina a assumir una assegurança d'impagament, un fet que respon a l'interès de l'arrendador, "trencant el just equilibri" entre les obligacions de les dues parts, segons la sentència. El text defensa que l'arrendador té eines per verificar la solvència del llogater de manera prèvia a la signatura, i també que el risc d'impagament "és inherent a qualsevol contracte d'arrendament".



També contravé la normativa de consum la clàusula que estableix que el contracte ha estat negociat individualment entre propietari i llogater, un fet que no va ser així ja que Torres no va poder ni tan sols accedir al text abans de signar-lo. Azora també imposava altres mesures com la possibilitat de quedar-se la fiança en marxar, així com el cobrament d'una penalització alta per la demora en el retorn de les claus.

Pressió per lleis "garantistes" que blindin el dret a l'habitatge

Aquest judici és un precedent davant d'uns abusos immobiliaris que no afecten només a Torres, sinó a milers d'arrendataris d'Azora i d'altres fons voltor, propietaris de bona part dels pisos de lloguer arran de la seva entrada al mercat de l'habitatge posterior a la crisi de 2008. Sense anar més lluny, Azora té un entramat empresarial que té més de 13.000 habitatges a tot l'Estat i en gestiona uns 20.000.

Desplegaran una campanya per informar altres llogaters afectats i portar-ho als tribunals

Per això, les organitzacions han anunciat que en les properes setmanes desplegaran una campanya per informar la gent afectada per clàusules similars i portar els seus casos als tribunals. "Fa un temps ningú s'hagués atrevit a qüestionar un contracte així perquè són clàusules signades per les dues parts, però hi ha normes essencials, com la LAU, que no es poden infringir", ha afirmat l'advocada del cas, Montse Serrano.



La nul·litat s'ha declarat a través de la normativa de consumidors, que s'aplica en el cas de contractes signats entre empreses i inquilins, i de la LAU, que s'aplica en tots els contractes. D'aquesta manera, aquesta sentència també pot afectar, almenys parcialment, les clàusules abusives imposades per propietaris particulars.

En el moment en què s'està negociant la Llei d'Habitatge estatal, encallada durant mesos per les reticències del PSOE a fixar un sistema de regulació dels preus, els col·lectius han remarcat la necessitat que l'Estat blindi el dret a l'habitatge: "Si quan la llei és clara, els fons voltor troben la manera de vulnerar drets, el que necessitem és una normativa sense forats, que sigui garantista", ha dit Arcarazo.



La portaveu ha recordat que aquesta sentència arriba després d'"anys d'abusos" i intents fallits del Sindicat de negociar amb el fons voltor, que sempre s'hi ha negat. A més, ha afirmat que algunes d'aquestes clàusules neixen directament de l'activitat del sindicat, que en els últims anys ha impulsat l'allargament de contractes -per això la pujada del 30% a la meitat de contracte- i la campanya Ens quedem davant els increments abusius -d'aquí l'alta penalització per no marxar un cop finalitzat el contracte. "No ens aturarem aquí, aquesta sentència demostra que quan les llogateres s'organitzen, es poden canviar les coses", ha conclòs.