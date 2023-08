Condemnada a un any de presó l'única encausada pel tall de l'AVE a Girona durant les protestes post-sentència

El Jutjat Penal 5 de Girona ha condemnat a un any de presó Carla Costa, l'única encausada per la protesta on centenars de persones van tallar les vies del tren i l'AVE el dia de la sentència de l'1-O -14 d'octubre del 2019-. El jutjat li imposa una condemna per desordres públics, basant-se sobretot en un vídeo on la represaliada apareix caminant per les vies del tren convencional.

La sentència conclou que l'encausada -a qui la Fiscalia li demanava dos anys de presó i 34.000 euros de multa- encapçalava la "massa de persones" que van obligar a interrompre la circulació dels combois i van causar "un greu dany a la circulació ferroviària".

La sentència es basa en un vídeo on Costa apareixia entre els manifestants. Les imatges van gravar-se quan la protesta avançava cap a Mas Xirgu per damunt les vies del tren convencional, abans que els manifestants també envaïssin les de l'AVE i hi cremessin fustes i pneumàtics. La concentració va obligar a suspendre catorze trens i va provocar retards a 37 combois més. El trànsit ferroviari no es va poder restablir del tot fins l'endemà.

El jutjat, però, descarta condemnar Carla Costa per haver cremat una barricada feta amb fustes i pneumàtics a les vies de l'AVE, ja que totes les persones que la van encendre duien la cara tapada.

Sentència basada en un vídeo

D'entrada, el jutjat recull que els Mossos que van declarar al judici com a testimonis, i que aquell dia formaven part del dispositiu de seguretat, no van "identificar l'acusada en els fets". Però la sentència també subratlla que les imatges "evidencien com Costa es troba al capdavant d'una massa de persones que circulen caminant per les vies convencionals".

En referència al vídeo, el jutjat rebutja la tesi de la defensa, que sostenia que s'havia trencat la cadena de custòdia de les imatges, i es remet a l'informe dels Mossos d'Esquadra, que van identificar Costa a posteriori (creuant la gravació amb una fotografia seva extreta d'arxius policials i una altra on apareixia fent unes declaracions com a portaveu de La Forja).

Aidf vol 34.000 euros d'indemnització

A banda de l'any de presó, pel que fa a la responsabilitat civil, el jutjat resol que la quantitat que Carla Costa haurà de pagar a Adif s'haurà de resoldre en execució de sentència. L'administrador estatal reclamava més de 34.000 euros, dins els quals hi incloïa els perjudicis pel tall del tren convencional i -sobretot- pels danys que van patir les vies de l'AVE. Com que el jutjat no condemna Carla Costa per aquests últims, ara s'ha de recalcular la xifra.

La sentència no és ferma i en un termini de deu dies s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Girona. L'advocada de Carla Costa, Montse Vinyets, ja ha anunciat que la recorrerà.