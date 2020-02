Confirmat un cas de coronavirus en un pacient britànic ingressat a Palma

Un dels pacients britànics ingressats a l'hospital Universitari Son Espases de Palma per sospites d'estar infectats per coronavirus ha donat positiu, segons ha confirmat el Centre Nacional de Microbiologia. Els altres tres pacients, d'una mateixa família britànica, han donat negatiu després de les proves realitzades al centre, on els integrants d'una família -els pares i les dues filles- es troben aïllats i sota observació.



El segon positiu a Espanya per coronavirus -el primer és un turista alemany ingressat a l'illa canària de La Gomera- és pare de família, segons ha indicat la Conselleria de Salut del Govern balear, que apunta a més que la dona i les dues menors estan asimptomàtiques.



L'hospital va activar el protocol per possible coronavirus la nit de divendres passat per la febre i els símptomes de grip comuna que presentava el progenitor, segons va explicar aquest dissabte el centre sanitari, que va remetre ahir les proves al Centre Nacional de Microbiologia a Madrid.

El cas

Llavors van ingressar al centre els quatre integrants de la família, els pares i dues nenes de 7 i 10 anys, que viuen a Mallorca i, segons va explicar el propi pacient, el pare -només ell- va estar en contacte del 25 al 29 de gener passat a França amb una persona que havia donat positiu per coronavirus. Posteriorment l'home va presentar la passada setmana un quadre respiratori lleu amb febre que li va durar menys d'un dia. Ell mateix va anar pel seu propi peu a l'hospital de Palma sense entrar en contacte amb ningú més i seguidament la família va ser traslladada al centre pel servei d'Emergències del 061.



En el moment de l'ingrés, els pares i la nena de set anys estaven asimptomàtics i bé de salut, mentre que la de 10 anys tenia febre, encara que a causa d'una grip B comuna. Atès que els resultats han estat positius, la Conselleria de Salut iniciarà el que s'anomena un "estudi de contacte" per conèixer amb qui s'han relacionat les persones malaltes i avisar-les perquè estiguin alerta per si presentessin algun símptoma.