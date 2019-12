La cúpula de Junts per Catalunya (JxCat) s’ha reunit a Brussel·les amb Carles Puigdemont per abordar les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a cap del Govern espanyol i el nou escenari polític que s’obriria si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) confirma la immunitat a l’expresident català en la seva condició d’eurodiputat. El president del Govern, Quim Torra, també ha assistit a una trobada en què ell mateix i Puigdemont havien de protagonitzar la compareixença posterior, si bé finalment hi ha hagut un canvi de plans respecte el que s’havia anunciat i els portaveus han estat la diputada al Congrés Laura Borràs i el president del grup parlamentari, Albert Batet.



El proper 19 de desembre, el TJUE, amb seu a Luxemburg, s’ha de pronunciar amb relació a la immunitat d’Oriol Junqueras. Segons l’advocat general de la UE, el dirigent republicà l’hauria adquirit en el moment ser escollit eurodiputat. La decisió, de retruc, també condicionarà el futur de Puigdemont i l’exconseller Toni Comín, ambdós escollits eurodiputats en les files de JxCat. Sobre aquesta qüestió, Batet ha manifestat que si Puigdemont obté la immunitat serà “total”, de manera que tindria “tots els drets i garanties” i, per tant, no podria descartar-se l’opció de tenir una presència puntual a Catalunya. Batet ha assegurat que tenen “esperances” que el TJUE confirmi l’opinió de l’advocat general de la UE.



Si Puigdemont obté la immunitat, serà el candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat? Laura Borràs ha afirmat que l’expresident és el “candidat permanent” de la formació, si bé ha matisat d’aquest escenari, ja que primer “volem veure en quina situació queda”. És a dir, que òbviament el que dictamini el TJUE determinarà el seu futur polític. Si la sentència l’afavoreix, Batet considera que seria una “victòria política molt important”, perquè Puigdemont d’entrada “podria fer política al Parlament Europeu”.



D’altra banda, sobre la possible inhabilitació de Quim Torra si és condemnat pel cas dels llaços grocs -el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emetrà la sentència els propers dies, si bé no seria ferma i es podria recórrer al Suprem-, Batet ha assenyalat que tenen la voluntat de completar la legislatura, si bé la decisió d’evitar la convocatòria d’eleccions no dependria únicament de JxCat.



Finalment, pel que fa a la investidura de Pedro Sánchez, Borràs ha exposat que “la nostra posició no és investir un o altre president, la nostra posició és resoldre el conflicte polític”. I per tant, ha afegit que si a l’altre costat “hi hagués un canvi, estaríem disposats a trobar solucions de caràcter polític”. Amb tot, la diputada al Congrés ha definit l’acord entre el PSOE i Podemos com una “finestra d’oportunitat”.