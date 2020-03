La connexió sabadellenca de Bernie Sanders

Cap candidat a la presidència dels EUA pot competir amb Bernie Sanders en nombre de suports de músics i personalitats de la cultura pop. Des de tots els àmbits. De l’escena independent a la música comercial teen pop, passant pel hip hop i el rock. Ja va passar el 2016 quan el senador de Vermont va perdre la nominació del Partit Demòcrata contra Hillary Clinton i torna a passar enguany. A diferència dels altres candidats, Sanders conclou els mítings polítics amb grans concerts, una fórmula poc explorada i que n’amplifica la seva popularitat. Sobretot quan els músics aprofiten les gires per registrar votants per Sanders. El setmanari Politico ha arribat a publicar un extens article afirmant que la rapera Cardi B és una de les aliades més poderosos de Sanders en la seva carrera presidencial.



El que ha passat més desapercebut és que un d’aquests suports musicals al senador té avantpassats catalans i, més concretament, sabadellencs. El passat febrer a l’estat de Nou Hampshire, la reconeguda banda de rock The Strokes va actuar en míting de Bernie Sanders previ a les primàries i va anunciar, després de set anys, un nou àlbum. "Sanders és l'únic candidat sense suport de les grans corporacions i representa la nostra única oportunitat per a enderrocar al poder empresarial i retornar la democràcia als EUA", va afirmar el cantant del grup, Julian Casablancas, durant el concert.

Dies després, el propi Casablancas, en un vídeo viral a Instagram va avalar la candidatura demòcrata de Sanders per derrotar a Donald Trump. "Mai res no s’arreglarà fins que no hi hagi una separació entre riquesa i poder. (Sanders) és l’única persona que parla d’això", va afirmar el vocalista d’una de les bandes de rock més influents de tombar de segle amb milions de discos venuts.

Militant de la Lliga Regionalista i president del Banc Sabadell

Tot i ser novaiorquès, una part dels orígens familiars de Casablancas, que té 41 anys, s’han de buscar a la capital vallesana. En concret, és el besnet de Ferran Casablancas Planell (1874-1960), un empresari i inventor sabadellenc, fill de pagesos i sense formació acadèmica, que va revolucionar la indústria cotonera mundial, creant la que és considerada la primera multinacional catalana. El patriarca dels Casablancas va patentar un mecanisme, que portava el nom d'Estiratges Casablancas, que permetia reduir i simplificar molt considerablement el temps i el cost de la filatura.



Ell i els seus fills, Ferran i Joan -responsable anys després de la publicació de la Gran Enciclopèdia Catalana-, van comercialitzar la patent per tot el món amassant una gran fortuna, que va engrandir-se durant la Primera Guerra Mundial. El conglomerat empresarial de Casablancas va arribar a tenir delegacions a mitja Europa així com als EUA, la Índia, la URSS, Japó, la Xina o Mèxic.



Ferran Casablancas va militar a la Lliga Regionalista i va ser elegit regidor a l’Ajuntament de Sabadell. El 1927 va assumir la presidència del Banc Sabadell i va continuar ostentant aquest càrrec fins el 1936. El 1946, set anys després de la Guerra Civil, el recuperaria fins la seva mort. Durant la Guerra Civil, Casablancas va perdre el control del seu empori a Catalunya, després que el 1936 la Generalitat aprovés el Decret de Col·lectivitzacions. La direcció de les fàbriques va recaure en el obrers representats per un Consell d’Empresa dominat per la CNT.



Tot i ser republicà i catalanista, el lligaire va fugir del bàndol republicà enfrontat amb l’anarquisme i va instal·lar-se a l’exili de Manchester des d’on, amb l’ajuda del seu fill primogènit, Ferran Casablancas Bertran, va continuar amb els seus negocis. Acabada la guerra, com explica l’historiador Antonio Santamaría al digital iSabadell, va tornar a Sabadell, gràcies a les gestions i consells del duc d’Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, ambaixador de Franco a Londres, qui li va recomanar que tornés a Espanya per evitar ser tractar com un exiliat i ser depurat.

Fill d’un amic de Trump

Casablancas Bertran, format a la Universitat de Deusto, va militar de molt jove a Acció Catalana, escissió esquerrana de la Lliga i el seu fill, John Casablancas Ubach, nascut el 1942 a Nova York -on residia la família- va estudiar al prestigiós i exclusiu internat suís Le Rosey. Allà va estar rodejat de la jet set mundial i, de fet, la seva germana Sílvia Casablancas va ser durant un temps la novia del príncep Aga Kahn, copant portades de les revistes del cor dels anys setanta. John Casablancas va fundar, amb un company de Le Rosey, Alain Kittler, el 1972 a París, l'agència Elite Model Management, que va estar envoltada de polèmica i va ser la responsable de la projecció de models com Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Adriana Lima o Gisele Bündchen.

John Casablancas (esquerra) i Donald Trump (dreta) en un acte de l'agència Elite del 1991.

John Casablancas i Donald Trump solien moure’s pels mateixos cercles novaiorquesos. Trump va ser vist sovint amb Casablancas. Els anys noranta, Trump va organitzar esdeveniments per a concursos de models de l’agència de Casablancas a les seves propietats de Nova York i va oferir allotjament a les concursants. Arran de denúncies per assetjament sexual contra Trump, han sortit a la llum diversos episodis en els quals models, en alguns casos menors d’edat, de l’agència de Casablancas van participar en festes privades de l’ara president dels Estats Units. John va morir el 2013 a Rio de Janeiro.



John Casablancas, casat amb la model danesa Jeanette Christiansen, va tenir un fill el 1978: Julian Casablancas. El matrimoni va acabar després que es fes publica l’aventura de John amb la model Stephanie Seymour, aleshores de 16 anys. L’any 1998, Julian amb el seu company a l’internat Le Rosey, el guitarrista Albert Hammond Jr. va formar la banda The Strokes. Avui el cèlebre Julian fa campanya per Bernie Sanders, per treure de la Casa Blanca, el que va ser amic del seu pare.