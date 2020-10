Crit d'alerta de l'esport català: reclama un pla de rescat de 1.000 milions per "sobreviure"

El sector de l'esport a Catalunya ha alertat del seu "futur negre" si no es treballa per la seva reactivació i ha reclamat a l'Estat que se li injecti 1.000 milions per poder "subsistir" fins que no arribin els fons europeus, segons els càlculs de Foment del Treball. En un acte organitzat per la patronal, el sector ha presentat les seves peticions en un pla de rescat que exigeix al Govern que equipari les activitats esportives a les culturals i es permeti, per tant, fer entrenaments fins a les 10 del vespre –quan comença el toc de queda- i que els esportistes puguin tornar a casa després. També demana que es reprenguin les competicions federades i s'ampliïn els aforaments del 50 al 70%.



Segons el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, el Govern està "menystenint" l'esport català en no tenir en compte el sector a l'hora d'aplicar els mesures, com el toc de queda, i ha avisat que estan "en toc de mort". Segons Esteva, més del 70% dels entrenaments esportius federats són a partir de les 9 del vespre, pel que ha alertat que si se'ls aplica el toc de queda no podran entrenar tot i complir amb els protocols sanitaris.

En aquest àmbit, la petició és compartida per la Secretaria General de l'Esport, que ha demanat per escrit al Procicat que equipari el tancament dels equipaments esportius, centres de fitness i gimnasos al de les activitats culturals, és a dir, a les 10 del vespre. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha defensat que les activitats esportives són "segures" i que els equipaments, federacions i entitats apliquen uns protocols "molt estrictes" i ha assegurat que els contagis en aquest sector són "marginals". Finalment, ha plantejat que s'abordi en els propers dies si la restricció que impedeix les competicions amateurs es podrà aixecar de cara al proper cap de setmana.

Destrucció d'ocupació

Pel que fa a mesures econòmiques, el sector demana l'IVA superreduït del 4% sobre els serveis esportius, la supressió de l'IVA en inversions en equipaments esportius i la deducció en l'IRPF de les quotes d'instal·lacions esportives i de llicències. Segons dades de la comissió d'esport de Foment, 3 de cada 10 persones del sector es quedaran sense feina, mentre que des del juliol n'hi ha hagut fins al 70% en ERTO. Pel que fa a entitats esportives, calculen que "moltes més" del 50% quedaran eliminades després de la crisi.