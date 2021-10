El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, representarà Espanya en la carrera per l'Oscar, que enguany celebra la seva 94ª edició el 24 de març de 2022, en la categoria Millor Pel·lícula Internacional. Serà la segona vegada que el director de cinema opti als Oscar. La pel·lícula protagonitzada per Javier Bardem s'ha imposat així a les altres dues preseleccionades per representar Espanya en els Oscar: Madres paralelas, de Pedro Almodóvar; i Mediterráneo, de Marcel Barrena.



Acompanyats pel notari Federico Garayalde Niño i el president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, els actors Irene Escolar i Ricardo Gómez han estat els encarregats de la lectura de la producció triada per representar Espanya en la pròxima edició dels Oscar. La preselecció de l'Acadèmia de Hollywood coneguda com a shortlist es coneixerà el pròxim 21 de desembre.



La primera vegada que una pel·lícula de León de Aranoa havia estat seleccionada per als Oscar va ser amb Los lunes al sol, obra de fa gairebé 20 anys també protagonitzada per Bardem. El buen patrón és de fet la tercera col·laboració de Bardem amb el director de Familia, ja que l'intèrpret va protagonitzar El buen patrón i Loving Pablo.

León de Aranoa s'ha mostrat "molt content amb la selecció i molt agraït a l'Acadèmia, a la professió, pel seu suport". "És una alegria i un orgull per a tots els que hem fet El buen patrón poder representar la nostra cinematografia en els premis Oscar", ha indicat després de conèixer el premi. "No tinc cap dubte que el que explica, i com ho fa transcendeix les nostres fronteres i serà entès i celebrat allà on es projecti la pel·lícula, com ha succeït ja en els festivals internacionals en els quals s'ha mostrat", ha afegit.



En una entrevista a Público, León de Aranoa, va afirmar que en la pel·lícula "volia fer la descripció d'un paisatge laboral molt terrible, ple d'injustícies i d'irregularitats i de poder, amb relacions de vassallatge, però la intenció era fer-ho amb molt de fum".

En paraules de León de Aranoa, El buen patrón és "una àcida comèdia, que va tornant-se d'un gris fosc, gairebé negre" i que mostrarà "una visió corrosiva de les relacions personals i laborals dins d'una empresa familiar". Aquesta cinta es considera el "revers" de Los lunes al sol. Així ho va admetre el productor executiu de la pel·lícula, Javier Méndez, en declaracions a Europa Press el passat mes de setembre després de conèixer que la seva pel·lícula havia entrat en les tres candidatures finals.