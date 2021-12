Les setmanes nadalenques són de les que, tradicionalment, registren una major assistència als teatre i les cartelleres sempre van ben plenes de propostes interessants. Tot i que les darreres restriccions per la sisena onada de la pandèmia de Covid-19 han suposat un nou cop al sector, que torna a veure limitat l'aforament al 70%, segueixen havent-hi un munt de bones raons per apropar-se als teatres. Us fem cinc propostes per aquests dies i les properes setmanes.

'La setena porta'. Fundació Joan Brossa. Centre de les arts lliures

La Fundació Joan Brossa està d’enhorabona, acaba d’obrir espai renovat amb el nom de Centre de les arts lliures, i Joan Brossa ja té el primer volum de la seva poesia completa (editada per Univers) circulant pels carrers. Una de les primeres representacions que es poden veure és La setena porta, l’adaptació que Els Pirates Teatre han fet a partir de diferents obres de Joan Brossa. La dramatúrgia de l’espectacle és de Laura Aubert i a l’obra i intervenen Laura Aubert, Francesc Marginet, Cinta Moreno i Manar Taljo.



El muntatge es planteja com encabir Joan Brossa en un despatx? Tot passa en un dilluns, quan tres secretàries arriben al seu lloc de treball i a través de les coses que han de fer parlen de privilegis, de les diferents classes socials, de la jerarquia econòmica… poesia, humor i crítica social explicats des del codi particular de Joan Brossa.

'Família (im)possible'. Sala Flyhard

Escrita i dirigida per Carol López aquesta obra és una comèdia que parla dels prejudicis que tenim sobre la diversitat de gènere. Amb Jordi Andújar, Dolo Beltrán, Ian Bermúdez i Paula Jornet, l’obra té l’objectiu de visibilitzar els nous models de família i evidenciar que una cosa és el que diem cara enfora, i llavors com actuem en la intimitat de casa nostra. La Sara i l’Albert són uns pares joves, d’ideologia oberta i progressista, però quan la seva única filla, els presenta l’Eric, la seva nova parella, un noi trans amb qui vol formar una família, esclaten tots els prejudicis. La peça es representa a la sala Flyhard i estarà en cartellera fins al 13 de febrer.

'53 diumenges'. Teatre Romea

Cesc Gay és l’autor i director d’aquesta comèdia protagonitzada per Pere Arquillué, amb Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva. Aquesta vegada Cesc Gay fa que tres germans quedin per sopar, la trobada prometia distensió. Però el debat el centra el seu pare, un home gran que últimament sembla que ja no pugui continuar vivint sol. La trobada de germans es converteix en una discussió interminable, però tintada amb l’humor inconfusible de Gay, que amb la seva manera d’elaborar els diàlegs ens fa compartir les misèries quotidianes que totes arrosseguem. L’obra es representa al Teatre Romea i es poden comprar entrades fins a finals de febrer.

'Bye bye monstre'. Poliorama

Si busques una obra per anar-hi amb tota la família el Bye Bye Monstre de Dagoll Dagom és apte per a tots els públics. Es tracta d’un musical inspirat en la situació de confinament que han viscut milers de nens i nenes. És un homenatge als més petits de casa, però també als professionals sanitaris i un conjur festiu per mirar d’acomiadar definitivament aquesta pandèmia on infants, adolescents, pares i avis s’hi veuran reflectits. El musical que també és una mena de conte, compta amb la dramatúrgia de Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella i David Pintó, text de Marc Artigau, amb cançons de Dàmaris Gelabert, coreografia de Lluc Fruitós (Brodas Bros), il·lustració i disseny gràfic de Lyona i amb un repartiment dirigit per Anna Rosa Cisquella. La peça es pot veure al Teatre Poliorama, de moment, fins a finals de gener.

'Desig'. Sala gran del TNC

Sílvia Munt és la directora d’aquest text de Josep Maria Benet i Jornet d’atmosfera fantasmagòrica i onírica on el desig n’és el protagonista. La peça escrita el 1989 representa la inquietant i críptica història d’un matrimoni que veu interrompuda la seva rutina. A través d’una trama on aparentement no hi passa gran cosa, el que pretenia Benet i Jornet era fer-nos reflexionar sobre el joc d’allò que ens passa i allò que voldríem que ens passés, evidenciar l’avorriment de moltes vides i convidar al públic a caminar i a reconèixer el desig. A l’espectacle intervenen Laura Conejero, Carles Martínez, Raimon Molins i Anna Sahun. Es podrà veure a la Sala Gran del TNC del 27 de gener al 6 de març.