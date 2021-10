Les persones que als anys 90 passaven per l'adolescència és molt probable que recordin la història d'aquell jove tímid de Queralbs que s'enamora de la Salut, una estiuejant de Barcelona. Com un miratge, de l’escriptora Maria Mercè Roca, es va publicar el 1989 i va calar fons segurament perquè oblidar determinats petons o enamoraments no és fàcil. El llibre el va publicar l'editorial Barcanova i va ser un èxit editorial rotund. Però aquest títol és només un exemple dels molts volums publicats per aquest segell editorial responsable d'aficionar a la lectura milers de joves.



L'editorial Barcanova està d'aniversari, ara celebra els quaranta anys i ho fa en molt bon estat de salut i més de 6.000 llibres publicats. Al llarg d'aquestes quatre dècades ha seguit fidel a les seves premisses fundacionals de finals del 1980, que bàsicament es poden resumir en dos puntals: oferir material pedagògic i literatura infantil i juvenil, en català. "Barcanova es funda perquè hi ha la idea de defensar la cultura dels països catalans des de la innovació pedagògica. Les escoles començaven a ensenyar català, però no hi havia res, i Barcanova aposta per les noves visions pedagògiques. L'altra vessant de l'editorial és la literària centrada en el públic infantil i juvenil", subratlla José de Monfort, responsable de comunicació de Barcanova.

Aposta per la innovació pedagògica

Amb el final de la Dictadura s'accelera una renovació pedagògica que va començar a bategar als anys seixanta. I Joan Agut, un dels fundadors del segell, va treballar de valent per innovar en el format i els continguts de tots els àmbits curriculars. En aquest sentit la feina en educació infantil d'Estel Baldó, Rosa Gil i Maria Soliva continua vigent amb la col·lecció El Bosc de Colors.



La vocació innovadora de Barcanova ha fet que aquesta editorial sigui un segell de referència pel que fa a l'ensenyament de les llengües, especialment de la llengua catalana. Els materials de Lluís Homs i Josep Rosell encara són reconeguts per aquells estudiants que anys noranta estudiaven el desaparegut BUP. I els llibres de lectures, com L'arbre dels panellets de Ramon Besora i Montserrat Company, han quedat en l'imaginari dels que aleshores debutaven en l'EGB. De fet, Ramon Besora és una de les figures cabdals de l'arrencada i projecció de Barcanova i és el responsable de promoure alguns dels projectes i títols més emblemàtics de la casa com Sol o Tornaveu.

Aposta per la literatura infantil i juvenil

El catàleg literari de Barcanova és una mena de cova d'Alí Babà. La voluntat era trobar nous talents i al llarg d'aquests quaranta anys s'han imprès milions de contes i novel·les pensats per a la comunitat lectora més menuda. La novel·la juvenil Com un miratge ja ha estat llegida per diverses generacions, i de fet el 2019 per celebrar-ne el 30è aniversari es va organitzar la ruta del llibre a Queralbs. També hi ha altres títols que van ser tot un fenomen com la trilogia de Gemma Pasqual que començava amb Xènia, tens un WhatsApp, o La casa de les acàcies, de Mercè Canela. I repassant el catàleg de l'editorial destaca que hi ha molts autors com Carles Sala i Vila, Dolors García i Cornellà, Jordi Folck o Maria Carme Roca que es van donar a conèixer gràcies al Premi Barcanova, un guardó que posava el focus d'atenció damunt la LIJ, un gènere sovint menystingut.



Ara bé, l'aposta per autors novells que explicaven històries que podien interessar als més joves no ha impedit que Barcanova oferís clàssics de la literatura catalana o hagi publicat obres d'autors tan diversos com Joan Brossa, Miquel Martí i Pol, Joana Raspall o Joaquim Carbó.



Si Barcanova ha aconseguit arribar a la quarantena és perquè s'ha anat adaptant als canvis de la societat, ha sabut escoltar els docents i els professionals del món del llibre. I ara, amb un panorama educatiu totalment diferent, Barcanova continua innovant i també elabora continguts per a unes aules connectades al món mitjançant la tecnologia. "El goig d'ensenyar, el plaer d'aprendre", va ser una de les divises de Barcanova durant la seva arrencada, i quaranta anys després aquesta màxima es manté absolutament vigent.