El desallotjament total de l'edifici El Barco d'Esplugues continua encallat enmig del perill d'esfondrament 

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha demanat la sortida immediata de les famílies que segueixen dins l'edifici El Barco, després que aquest dilluns es declarés el seu estat de ruïna. El primer tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Eduard Sanz, apel·la al "seny" i la "responsabilitat" dels que encara no han abandonat l'immoble. En el conjunt de l'edifici vivien 38 famílies i més d'un centenar de persones, de les quals 25 són menors.

La darrera nit hi ha hagut sis famílies que s'han negat a marxar, mentre que a mig matí eren tres els pisos que continuaven habitats. "Estan posant en risc la seva seguretat", ha dit Sanz, assegurant que l'edifici "podria entrar en col·lapse i caure" en qualsevol moment. De fet, els informes tècnics apuntaven que les patologies que acumulava l'immoble són "una amenaça de risc estructural".

L'enginyer municipal José María González Lera ha detallat que el formigó no s'ha pogut analitzar perquè està "desfet", mentre que el ferro dels forjats està "completament degradat". En la revisió de l'edifici també es van observar "esquerdes longitudinals" de les que no es pot calcular el seu abast, i s'ha constatat que alguns materials de construcció estaven basats en guix molt malmès amb el pas dels anys.

Veïns de l’edifici El Barco recullen les seves pertinences amb el suport dels Bombers. — Gemma Sánchez / ACN

Els danys estructurals eren coneguts, però el procediment es va accelerar al febrer després de la caiguda d'un fals sostre. Sanz ha recordat que tots els veïns sabien que el futur del Barco era l'enderroc, "però amb un calendari de treball més pausat". Apunta que a tots els veïns els garantiran una alternativa fins que els pisos socials estiguin acabats, si bé no ha detallat com distribuiran les famílies.

"Aquesta és una situació que no es pot mantenir", ha alertat el regidor d'Urbanisme, que ha explicat que l'Ajuntament ha demanat una ordre judicial per si és necessària. Sanz ha detallat que el municipi ja compta amb "dos o tres habitatges" per poder dur a terme un reallotjament "immediat" aquest mateix dimarts. El consistori també demana suport a la Generalitat per oferir solucions als afectats.



Tres famílies dins de la finca i tensió als Serveis Socials

Els Serveis Socials han mediat durant aquest dimarts amb les tres famílies que resten a l'espai per convèncer-les que l'han d'abandonar. L'Ajuntament assegura que els han tallat el subministrament de gas mentre han sol·licitat a la resta de companyies subministradores que també tallin l'aigua i la llum. Mossos d'Esquadra i Bombers acordonen la zona per si fos necessari acabar intervenint.

Un nombrós grup d'afectats i desenes d'activistes han protestat aquest matí a les oficines dels Serveis Socials coincidint amb les reunions del consistori per tractar individualment els diferents casos. Els manifestants han apujat el to i han entrat a les dependències municipals, provocant la irrupció de diverses unitats de la Policia Local i agents antiavalots dels Mossos. La policia ha acordonat l'edifici i ha mediat perquè els manifestants abandonessin les instal·lacions.