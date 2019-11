L’endemà de fer una crida a “desobeir la Junta Electoral” i organitzar actes durant el dia 9, dia reflexió previ a les eleccions espanyoles, el Tsunami Democràtic ha concretat que convocarà una concentració a les 16h a la plaça Catalunya de Barcelona, a més de les “places d’arreu del país”. En un missatge que ha difós a través del seu canal de Telegram, la plataforma utilitza el lema #SpainSitAndTalk -és a dir, Espanya, seu i parla- i crida a concentrar-se “pels drets, la llibertat i l’autodeterminació”.

La plaça Catalunya és, precisament, el punt de concentració inicial de la primera i exitosa acció del Tsunami. El migdia del passat 14 d’octubre, poc més de dues hores després que el Tribunal Suprem emetés la sentència del judici al Procés, el cèntric espai va començar a omplir-se de milers de persones, quan van aparèixer cartells per demanar a “tothom” que anés a l’aeroport. A partir d’aquí, riuades de milers de persones van dirigir-se a l’aeroport del Prat, bloquejant els accessos a la infraestructura.



En el comunicat emès dijous, el Tsunami Democràtic va manifestar que “la gent ja ha reflexionat, el 9N és un bon dia perquè ho faci l'Estat". "Que reflexioni sobre la condemna del Tribunal Suprem i les desenes de presos polítics i exiliats”, afegia el text, que en to de denúncia també reclamava que l'Estat "reflexioni" sobre "la violència policial" contra "població pacífica, sobre la seva "incapacitat per dialogar", o sobre "com utilitza la Junta Electoral Central per coartar drets fonamentals de manera arbitrària i indiscriminada".

El dia 9N, fem-los reflexionar! 📣



La jornada de reflexió està marcada per diverses prohibicions regulades per la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), com ara difondre propaganda electoral, fer qualsevol acte de campanya o demanar el vot per un partit polític. A més, aquest cop la jornada de reflexió coincideix amb l'aniversari de la consulta sobre la independència de Catalunya celebrada l'any 2014.



Aquesta setmana el Tsunami també ha estat notícia perquè la Guàrdia Civil va demanar tancar l'aplicació de la plataforma al portal GitHub, en considerar que es tracta d'una "organització criminal" encarregada d'impulsar "accions terroristes".