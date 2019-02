El Tribunal Suprem jutja des d'aquest dimarts 12 dirigents independentistes acusats per la Fiscalia o l'Advocacia de l'Estat dels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics relacionats amb el referèndum de l'1-O i la posterior declaració d'independència del 27 octubre de 2017. T'expliquem en directe l'última hora del judici.

Fi de la primera jornada de judici del "procés"

Després de la intervenció de Molins, el magistrat Marchena dóna per conclosa la primera jornada de judici. Marchena demana als advocats de les defenses que facin arribar una còpia per escrit amb les seves al·legacions a les acusacions.

L'advocat de Santi Vila, Pau Molins, es desmarca de la resta de les defenses

"El meu defensat va dimitir perquè no estava d’acord amb la DUI. No com la resta de membres de la Mesa del Parlament, que van ser deixats fora d’aquesta causa", ha dit el lletrat encarregat de la defensa de l'exconseller d'Empresa, Santi Vila.

L'advocada de Meritxell Borràs tracta de desmuntar l'acusació de malversació

És el torn de Judit Gené, advocada de Meritxell Borràs, exconsellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, acusada per malversació i desobediència.

Intervé l'avocat de Dolors Bassa, Mariano Bergés

Mariano Bergés, advocat de l'exconsellera de Treball de la Generalitat, es mostra contundent en la seva exposició: assegura que no hi va haver declaració oficial d'independència i denuncia que la Fiscalia té avantatja sobre les defenses. "El fiscal ha tingut una visió de conjunt de la instrucció que li ha mancat a la defensa". "S'ha vulnerat el dret a la defensa perquè no ens han donat temps per preparar-la", ha indicat l'advocat de Bassa.

Jordi Sànchez: "No s'espera que la Justícia baixi a l'estrada"

Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i un dels dotze acusats del procés ha publicat un missatge a Twitter amb el qual valora el procés judicial:

El judici ha començat. El saló de plens del Tribunal Suprem obtindrà tota l'atenció informativa. La justícia, diuen, seguirà representada a les pintures del sostre. No s’espera, de moment, que baixi a l’estrada #absolució #freeTothom https://t.co/saApQoimXt — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 12 de febrero de 2019

"Forcadell no va organitzar el referèndum de l'1-O"



L'advocada de Forcadell, Olga Arderiu, segueix la línia de la resta d'advocats defensors: denuncia la vulneració dels drets fonamentals de la seva defensada. La lletrada ha estat categòrica a l'afimar que Forcadell "no va organitzar ni va efectuar" el referèndum de l'1-O.



Arderiu ha lamentat que el Suprem hagi rebutjat la declaració de l'expresident Carles Puigdemont i de la Secretària general d'ERC, Marta Rovira. L'advocada també ha citat el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, qui va signar 35 atestats policials connectats amb l'1 d'octubre i que estava al darrere d'un compte de twitter des d'on es criticava els líders independentistes amb un to informal.

Una quinzena d'eurodiputats diuen que el judici del procés "no és un assumpte intern espanyol"

Mentre es desenvolupa el judici, una quinzena d'eurodiputats membres de la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya, una estructura de suport al procés independentista amb seu a Brussel·les, han afirmat aquest dimarts que el judici "no és un assumpte intern espanyol".



Els eurodiputats han presentat un manifest en roda de premsa a Estrasburg (França) i han publicat igualment un text com a tribuna d'opinió a vuit diaris europeus per a denunciar el que consideren una politització del judici. "Aquest judici polític no és un assumpte intern espanyol. Té una clara dimensió política", opinen els europarlamentaris al manifest, en el qual demanen que s'abandoni la via de l' "acusació criminal" per deixar pas al "diàleg" com a solució a la crisi de l'independentisme català.

L'advocat de Cuixart, Benet Salellas, diu que el seu client està sent jutjat per exercir els seus drets fonamentals

"El senyor Cuixart és jutjat per fets que tenen a veure amb l'exercici dels seus drets fonamentals", afirma l'advocat de Cuixart, Benet Salellas, que continua parlant sobre les qüestions prèvies. "Començar un judici en el qual l'únic debat és l'exercici de drets fonamentals pot constituir un judici sobre els drets fonamentals o contra els drets fonamentals. Es desincentiva a la ciutadania a exercir-los i es buida el sistema democràtic", afegeix.



Salellas ha denunciat que cinquanta pàgines dels escrits d'acusació parlin sobre la participació de Cuixart en mobilitzacions "que van ser pacífiques". L'advocat ha recriminat que no es primi l'exercici dels drets fonamentals: "No existeix un dret fonamental a la unitat territorial i sí que existeixen els de reunió i manifestació". També ha criticat que els escrits d'acusació de la Fiscalia i de Vox incloguin que Cuixart va utilitzar el lema històric de defensa de la democràcia, "No passaran", el qual consideren un crit bel·ligerant.

"Les acusacions es basen només en atestats policials"

L'advocada Ana Bernaola, que forma part de l'equip de defensa de l'exconseller Josep Rull, ha estat l'úlima en intervenir durant la sessió matinal. Entre d'altres qüestions ha tornat a denunciar que s'han vulnerat els drets dels processats i ha inicidit que "les acusacions es basen única i exclusivament en els atestats policials".

Testimonis del rei, de Puigdemont i del síndic de greuges

"No quiero importunar a su majestad", ha dit l'advocat de Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, abans de demanar que el Suprem reconsideri la decisió de no admetre el rei com a testimoni. "El Ministeri fiscal utilitza el discurs del rei del 3 d'octubre com element incriminatori" i els seus defensats tenen dret a que s'interrogui a sa majestat, ha explicat Jordi Pina. "Que estigui exempt no vol dir que estigui prohibit". "Seria bona cosa escoltar el que pugui aclarir el rei d'Espanya", ha insistit.



L'advocat també ha argumentat la necessitat que "el molt honorable president Carles Puigdemont pugui declarar per videoconferència", explicant que el fet que l'hagin declarat en rebel·lia no justifica que es pugui negar el seu testimoni. "Va ser aquest Tribunal qui va retirar l'euroordre de detenció", ha recordat Jordi Pina.



I també ha reclamat que es reconsideri la negativa a citar al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, justificada perquè, diuen els magistrats, ja s'ha explicat prou bé en els seus informes. Informes que no han estat admesos com a documents en la causa. "No el volen escoltar, ni a ell ni els seus informes".



Pina denuncia la vulneració del dret a un jutge imparcial

L'advocat Jordi Pina, que defensa Jordi Sànchez i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, ha denunciat la "vulneració del dret a un jutge imparcial". Ho ha dit "amb pena", "des del respecte", "sense voler ofendre" als professionals de la sala. Assenyala, concretament, a quatre magistrats, "contaminats" per haver entrat a valorar la instrucció. "Facin de jutges, no de salvadors de la pàtria", "són magistrats, no herois nacionals", els demana l'advocat als magistrats del Suprem. A més a més, també ha demanat que deixin els acusats expressar-se en la seva llengua materna, és a dir, en català.

Melero denuncia la vulneració de drets

El lletrat Javier Melero, que exerceix la defensa de Joaquim Forn, exconseller d'Interior, sosté que s'han vulnerat "nombrosos drets" dels acusats.

Més protestes pel judici

Segueixen les protestes al carrer pel judici al Tribunal Suprem contra dirigents independentistes. Cinc centes persones, treballadors de l'Hospital Clínic de Barcelona en la seva major part, es manifesten al centre de la ciutat amb una pancarta en defensa de la democràcia i amb el lema #JoAcuso. Amb ells s'hi troba la consellera de Salut de la Generalitat Alba Vergés.

Manifestació de professionals de la Sanitat en protesta pel judici contra dirigents independentistes. PÚBLIC

Restricció de drets

Gairebé tots els drets recollits en la Constitució han estat restringits per aquesta causa, ha explicat l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Els acusats han estat emmanillats, insultats per la policia, empresonats provisionalment, s'han escorcollat els seus domicilis, interceptats els seus correus, s'ha prohibit un referèndum, s'han suspès de les seves funcions a representants escollits per la ciutadania... Han hagut "d'excepcionar tot el catàleg de drets recollits a la Constitució espanyola"

Vulneració de drets

Andreu Van den Eynde esmenta, sense poder detallar-ho per falta de temps, les vulneracions del dret Dret Processal, en la vulneració del dret a la defensa dels acusats. Denuncia explícitament la vulneració de la presumpció d'innocència, i recorda que s'ha acusat als dirigents independentistes de "nazis, terroristes, colpistes..."

"Aquesta causa impedeix el desenvolupament de la seva ideologia legítima"



El lletrat encarregat de la defensa de Junqueras i de Romeva insisteix que la defensa dels seus clients no serà "política", si bé aquesta causa "atempta" contra la seva "ideologia legítima". Subratlla, a més, el caràcter pacífic del Procés i defensa que la causa ha estat "una supressió generalitzada i indeguda dels drets polítics" dels seus representats. Per això, considera que la causa "atempta contra la dissidència política". Així mateix subratlla que impedeix que hi hagi una "solució política" a una aspiració legítima de la ciutadania catalana, el dret a decidir.

"L'autodeterminació és sinònim de pau, no de guerra"



L'advocat Andreu Van den Eynde insisteix que "l'autodeterminació és sinònim de pau, no de guerra". A més afegeix que "s'està violant el dret de la llibertat d'expressió" i que "aquesta causa impedeix el desenvolupament de la seva ideologia legítima". El lletrat també ha afirmat que la celebració del procés és "excepcional" i afegeix: "No entenem per què s'han produït determinades vulneracions". "Defensarem valors i drets humans", insisteix.

Junqueras, Romeva i Forn a primera fila



Els dirigents independentistes jutjats aquest dimarts, Joaquim Forn, Oriol Junqueras i Raül Romeva estan asseguts a primera fila a la Sala del Suprem. De tots els acusats, només Jordi Sánchez llueix llaç groc.

Parla l'advocat de Junqueras i Romeva



La defensa de Junqueras i Romeva, exercida per l'advocat Andreu Van den Eynde, és la primera a prendre la paraula després de les lectures prèvies. "Entenem que la qualitat de les proves són insuficients", explica. La defensa de Junqueras insisteix: tornarà a demanar que testifiquin Puigdemont, Marta Rovira, Ignacio Cosidó i el periodista Carlos Enrique Bayo.

Lectura del escrit de les acusacions



La secretària judicial llegeix el resum de l'escrit de les acusacions.

Comença la vista oral



Arrenca el judici al Procés al Suprem uns 20 minuts després de l'hora prevista.

"Dues hores per entrar"



El nostre enviat especial, Alejandro López de Miguel, destaca que els mitjans de comunicació han trigat "dues hores a entrar" a les instal·lacions del Suprem.

Mostres de suport i de rebuig als acusats

Abans de l'inici de la sessió hi ha hagut mostres de suport als acusats, però també de rebuig. Aquesta darrere estava protagonitzada per Vox, que havia convocat una concentració. Al mateix temps hi ha hagut una mostra d'unitat sobiranista sota el lema "Decidir no és delicte", amb la presència de representants del Govern, començant pel president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, a més de diputats d'ERC, JxCat, la CUP, dirigents dels comuns, com el tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Asens.