Directe | El fiscal Zaragoza: "Ningú està per sobre de la llei i no pot quedar impune"

Durant el segon dia del judici del procés s'ha donat veu a les acusacions per respondre a les al·legacions de les defenses. Fiscalia, Advocacia de l'Estat i els ultres de Vox prossegueixen la vista oral.

Òmnium Cultural sobre la postura de la Fiscalia



"El relat de Fiscalia no s'aguanta", ha denunciat Òmnium Cultural després de valorar la postura de la Fiscalia. "Les concentracions han estat sempre pacífiques no ho diem només nosaltres si no entitats internacionals independents com Front Line Defenders o relators de Nacions Unides. L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha estat l'encarregat de tancar la segona sessió del judici al Procés.

🎥 El fiscal Javier Zaragoza diu que els responsables de la violència de l'1-O no són els policies, sinó dels acusats. Potser hauria de revisar algunes imatges... 🧐 pic.twitter.com/PiXfX7vv9j — Judici a la Democràcia (@ElJudici) 13 de febrer de 2019

Vox, contra el llaç groc



L'advocat de Vox Pedro Fernández Hernández, que exerceix l'acusació particulaar, ha protestat contra l'ús de símbols a la Sala. Una petició que Manuel Marchena, president de la Sala Penal, ha rebutjat. "És un símbol ideològic", defensa Marchena.



L'Advocacia de l'Estat defensa Espanya Global



La lletrada Rosa Maria Seoane, en nom de l'Advocacia de l'Estat, ha assegurat que la institució "està legitimada per exercir com a acusació particular". A més a més, ha defensat Irene Lozano, secretària d'Estat d'Espanya Global, que en una entrevista a un mitjà britànic havia tipificat com a condemnats els acusats en el judici. Segons Seoane, en aquestes declaracions d'una representant del govern espanyol "no hi ha cap vulneració a la presumpció d'innocència".



Puigdemont respon



L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha criticat a través de Twitter a la fiscalia.

Primer involucren la policia alemanya en una operació conjunta, després inunden de documentació el tribunal alemany demanant l'extradició, després quan la sentència no els agrada, retiren l'euroodre... i ara diuen que és Alemanya qui interfereix en la jurisdicció espanyola? https://t.co/lWIuLAB0y1 — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de febrer de 2019

Torn del fiscal Fidel Cadena: "El dret a decidir correspon a tot el poble espanyol"

El segon fiscal de l'Alt Tribunal comença el seu torn defensant "l'ordre constitucional: "No hi ha una sobirania catalana, hi ha una sobirania espanyola", ha dit. Destaca que "el dret a decidir correspon a tot el poble espanyol" i que "no pot atorgar-se fora dels drets que es marquen a la Constitució". Durant el relat dels fets jutjats, Cadena ha dit que els Mossos d'Esquadra "es van posar al costat de la rebel·lió" i que "masses humanes" es van "llençar" contra les forces de seguretat".



Cadena ha insistit en la idea que, al judici, "no es jutja una ideologia política" i considera que aquest dret "no ha estat vulnerat". A més, ha defensat la instrucció del magistrat Pablo llarena, qualificada d'"excel·lent" pel fiscal.



Javier Zaragoza: "Ningú està per sobre de la llei"

El primer a prendre la paraula és el fiscal Javier Zaragoza. Ho fa per analitzar les qüestions que van plantejar aquest dimarts les defenses, que denunciaven vulneracions dels drets dels acusats. "Ningú està per sobre de la llei i no pot quedar impune", ha defensat. "No és l'independentisme el que es jutja", insistia.



El fiscal carrega contra les acusacions de la defensa sobre la imparcialitat del tribunal. A més, assenyala que diverses frases del jutge instructor, Carmen Lamela, han estat "expressions tretes de context". Zaragoza afegeix que totes les recusacions als juristes membres de la causa van ser recusades.



El fiscal, a més, ha defensat "l'ús legítim i proporcionat de la força policial": "Identificar l'ús il·legítim i proporcional amb tractes jurídics és una barbaritat de dimensions importants". A més, assegura que "la violència policial no és objecte del procés".

Arrenca la segona jornada

Amb cinc minuts de retard, ha arrencat el segon judici contra els 12 dirigents independentistes.