Què diuen les enquestes sobre el 12-M? Victòria del PSC, pugna ERC-Junts i sense descartar la majoria independentista

Fa menys d'una setmana que la impossibilitat de tramitar els pressupostos del Govern al Parlament va desfermar l'enèsima tempesta política catalana que va desencadenar en l'anunci d'avançament electoral. I ja han aparegut les primeres enquestes per als comicis del 12 de maig, un cop es va anunciar la data de la cita amb les urnes.

Resten dos mesos per a la votació i, evidentment, l'escenari pot variar de manera notable -per exemple, encara falten candidats per confirmar-, però de moment el quadre que es dibuixa és una nova victòria del PSC, sense que això li garanteixi a Salvador Illa assolir la presidència de la Generalitat; una lluita aferrissada d'ERC i Junts per la segona plaça; un ascens del PP, a costa de la desaparició de Cs i el retrocés de Vox; i una certa tendència a la baixa de la CUP i En Comú Podem. La majoria que les forces independentistes han tingut al Parlament des del 2012 aquest cop no és segura, però tampoc es pot descartar en cap cas.

El Periódico, La Razón i El Español són els tres mitjans que han publicat sondejos les darreres hores sobre el 12-M. En el cas del primer es tracta d'un treball realitzat pel Gesop entre el 14 i el 15 de març -els dos dies posteriors a l'anunci d'eleccions- a partir de 800 entrevistes. L'enquesta pronostica una lleugera millora del PSC i un cert retrocés tant d'ERC com de Junts amb relació als comicis del 14 de febrer del 2021.

En concret, el PSC guanyaria un punt de suport i arribaria al 23,8% dels vots i es mouria en una forquilla d'entre 35 i 38 escons (ara en té 33); mentre que ERC cauria al 18% -tres punts menys- i a entre 29 i 32 diputats (també en té 33), i Junts arribaria al 18,5% (1,3 punts menys) i també obtindria entre 29 i 32 representants -el 2021 van ser 32-. La quarta força seria el PP, que passaria de només 3 diputats a entre 12 i 14, gràcies a menjar-se part dels antics votants de Cs -que desapareix- i captar també antics electors de Vox.

A partir d'aquí apareix un triple empat a entre 7 i 9 diputats d'En Comú Podem (ara en té 8), la CUP (9) i Vox (11), mentre que Cs desapareixeria i el sondeig dona opció d'entrar a l'extrema dreta d'Aliança Catalana, el partit de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que parcialment rebria antics votants de Junts. A nivell d'hipotètics pactes electorals, el sondeig dona una suma d'entre 65 i 73 diputats a l'actual majoria independentista -sense comptar l'extrema dreta d'Aliança Catalana-, mentre que Illa necessitaria el suport, com a mínim, d'ERC o de Junts per aspirar a la majoria absoluta.

'El Español' descarta la majoria independentista

Només l'enquesta encarregada pel diari de Pedro J. Ramírez descarta la possibilitat d'una majoria absoluta independentista, ja que la suma de Junts (33), ERC (28) i CUP (4) es queda en 65 diputats, a tres dels 68 que la garanteixen. En aquest cas, tant ERC com la CUP patirien un retrocés significatiu, mentre que Junts millora expectatives. La victòria seria clara del PSC, que s'enfilaria fins als 42 diputats -nou més- i el 29,1% dels sufragis. També aquí el PP apareix en quarta plaça, amb 12 representants, però Vox mantindria els 11 actuals i els Comuns caurien dels 8 als 5.

Finalment, el sondeig que NC Report ha fet per a La Razon dibuixa un escenari molt més ajustat, amb un lleuger augment del PSC, que arribaria a entre 36 i 37 escons; mentre que Junts gairebé es quedaria com ara -entre 32 i 33 diputats- i ERC cauria lleugerament -a 30 o 31 representants-. Amb els 7 diputats que li donen a la CUP la majoria independentista d'investidura podria repetir-se. També aquí el PP seria quart (entre 12 i 13 escons), per davant d'un Vox a la baixa (9-10) i dels Comuns que caurien a 6 diputats.