Primeres reaccions a les noves retallades del Govern català que van anunciar-se a través del Diari Oficial de la Generalitat i que, entre d’altres qüestions, implicaran una tisorada del 6% de la despesa pressupostada de les empreses públiques, com ara Ferrocarrils de la Generalitat o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Catalunya en Comú ha registrat una sol·licitud al Parlament per tal que el vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès, comparegui la setmana vinent a la cambra per donar explicacions de la mesura que ha decidit ell, mentre que el sindicat CGT ha demanat al Govern una “rectificació immediata”.



En concret, Aragonès hauria de comparèixer a la diputació permanent del Parlament, que és l’òrgan que es manté actiu durant l’agost. Segons informa Europa Press, la sol·licitud exposa que el titular d’Economia hauria d’"informar sobre la retallada pressupostària d'un 6% aprovada per la Conselleria d'Economia i Hisenda", i el vicepresident hauria de comparèixer abans del 16 d'agost, ja que la Diputació Permanent està operativa fins al 15.



Fonts dels comuns consultades per Europa Press han defensat que Catalunya estaria en una situació pressupostària millor si s'haguessin aprovat els pressupostos generals de l'Estat (PGE) que havien pactat PSOE i Unidas Podemos, i que ERC i JxCat van rebutjar, i han exigit a Aragonès "deixar de retallar amb agosticitat i traïdoria i treballar en una proposta valenta".



Per la seva banda, la CGT de Catalunya ha emès un comunicat en què considera que el Govern de Torra segueix “la mateixa estratègia del govern de Rajoy quan, els divendres dels mesos de juliol i agost del 2012 anaven promovent retallada rere retallada”. El sindicat llibertari exigeix una “rectificació immediata” al Govern i l’avisa que si no ho fa “haurà de fer front a la lluita al carrer i als centres de treball on defensarem activament els nostres”, a banda de fer una crida “als treballadors del sector públic i a la població en general a mostra el rebuig a aquesta nova tongada de retallades en les nostres condicions de vida”.

Segons el Govern, el tancament pressupostari pretén complir el topall de dèficit del 0,1% per a les autonomies fixat pel Govern espanyol i enguany s’avança unes quants mesos per la “incertesa” sobre els recursos que rebrà Catalunya a través del sistema de finançament autonòmic. Mentre no hi hagi un nou govern a Espanya, les transferències del model de finançament a les comunitats no s'han actualitzat aquest any i es fan amb xifres del pressupost del 2018, cosa que segons els càlculs de la Generalitat suposa comptar amb 874 milions menys.



Tot i que no hi ha hagut una compareixença oficial del Govern per explicar la mesura, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha escrit un llarguíssim fil a Twitter en què, entre d’altres qüestions, vincula la mesura al dèficit crònic en el sistema de finançament que pateix Catalunya, com va constatar-se novament amb les dades del Ministeri d’Hisenda corresponent a la liquidació del sistema de l’any 2017, conegudes fa pocs dies.