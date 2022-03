El cost de la vida a l'entorn de Barcelona és més elevat que en altres indrets del país i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) vol conscienciar sobre la necessitat de fixar retribucions més elevades perquè siguin també "més justes". Des del 2016 es publica anualment l'indicador del Salari de Referència Metropolità, un càlcul per determinar quin salari seria suficient per poder "viure amb dignitat". L'any 2021 aquesta xifra se situava en els 1.345,48 euros, un 1,7% superior a l'any anterior i un 28,3% més respecte els darrers cinc anys.



En l'elaboració d'aquest càlcul, l'AMB també treballa altres dades, com la distribució de la despesa familiar que, majoritàriament, esgota el seu pressupost amb l'habitatge (47%) i l'alimentació (20%). L'indicador global fa referència al conjunt de l'àrea metropolitana, però l'AMB també calcula l'indicador per a la ciutat de Barcelona, que s'eleva fins als 1.435,26 euros (un 1% més que el 2020), i per a la resta de l'àrea metropolitana sense tenir en compte, en aquest cas, la ciutat de Barcelona. En aquest darrer cas, la xifra cau fins als 1.302,50 euros (+ 2,6%).

La vicepresidenta de l'AMB, Montserrat Ballarin, explica que a través d'aquestes dades es vol donar visibilitat a les persones que, malgrat tenir una feina, no poden arribar a final de mes perquè els salaris, en alguns casos, no s'ajusten a la realitat metropolitana, amb un cost de vida més elevat. "Són treballadors pobres", es lamenta.



Per fer aquests càlculs, l'AMB té en compte les necessitats bàsiques d'una família, com l'habitatge, l'alimentació, el transport, l'educació, la roba o les despeses de lleure. Respecte altres anys, el 2021 les dades indiquen una disminució de les despeses en educació i una gran "dispersió" pel que fa als costos dels subministraments, amb augments en la llum i l'aigua.

El càlcul també té en compte els diferents tipus de famílies. Així, en una llar unipersonal, el salari de referència hauria de ser de 1.553,83 euros, de 1.021,27 euros per a dos adults que conviuen, de 1.054,78 en el cas d'una parella sense fills o de 1.297,46 per a una parella amb fills.



La xifra es dispara fins als 2.220,85 euros per a una persona sola amb fills i fins als 1.547,25 euros per a una parella amb dos o més fills. En canvi, el salari de referència seria de 834,16 en el cas de llars amb tres adults sense fills i de 1.131,25 euros en llars amb tres adults amb fills al càrrec.