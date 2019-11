Pablo Iglesias vol aprofitar l'espai d'esquerres que li va deixar Pedro Sánchez en el debat electoral a la recta final de campanya. El líder d'Unidas Podemos demana el vot dels socialistes desencantats i que es van il·lusionar en un passat amb el candidat que defensava que Espanya era una nació de nacions i que va reconèixer que es va equivocar al no treballar colze a colze amb el partit morat. Iglesias creu que hi ha molta gent a "xoc", sobretot a Catalunya, després d'escoltar Sánchez dir que vol prohibir els referèndum i portar Carles Puigdemont a Espanya, faltant a la "independència judicial".



"Demano a molta gent que va votar socialista que voti a En Comú Podem i a Unidas Podemos per garantir un govern d'esquerres. A la gent que va confiar en Sánchez li demano que confiï en Unidas Podemos, l'única força política que, tenint molts defectes, ha demostrat que no la compra ningú i que diu la veritat ", ha afirmat Iglesias entre els aplaudiments de les mil persones que l'escoltaven a les Cotxeres de Sants.

El candidat d'Unidas Podemos ha dit que "va al·lucinar" amb Sánchez durant el debat electoral, sobretot, pel seu discurs sobre Catalunya. També considera que hi ha molt votant socialista que comparteix aquest parer: "Crec que molta gent es va quedar en xoc, sobretot, els que voten a Catalunya". Ha recordat el socialista de 2016 que va afirmar que Espanya eren una nació de nacions i que va reconèixer que es va equivocar al no pactar amb Podemos sota les pressions d'elits econòmiques. I ha comparat aquest discurs amb el de dilluns, quan va dir que volia prohibir els referèndums, el que Iglesias considera que és "prohibir que la gent es pugui manifestar", i ha criticat la manca d'independència judicial a la qual ha apuntat Sánchez, en afirmar que portarà Carles Puigdemont a Espanya.



Segons el parer d'Iglesias, aquestes intencions tenen el clar missatge de llançar gestos de complicitat a PP i a Ciutadans, i creu que només això explica que el president "s'hagi tirat a sobre als fiscals, qüestionant la independència de la Fiscalia" amb les seves declaracions sobre Puigdemont i la justícia aquest mateix dimecres.

Iglesias argumenta des de la sentència del Procés que Sánchez vol utilitzar Catalunya com a "excusa" per governar amb el PP per acordar en matèria econòmica. Això diu que ho té més clar després del debat i comprovar que el socialista "està competint amb la dreta", però ha advertit que hi ha gent que "no acceptarà canviar el 'amb Rivera no', per 'amb Casado sí".



El candidat d'Unidas Podemos, malgrat les crítiques, sap que l'única forma d'arribar a un govern progressista passa per entendre's amb el PSOE. La reivindicació segueix sent la mateixa: una coalició proporcional als vots que s'aconsegueixin aquest 10-N. Diu que la política no és qüestió de desitjos, sinó d'aritmètica; i per això confia que si Unidas Podemos surt forta de les eleccions poden forçar que Sánchez no tingui més remei que acceptar. El risc per al PSOE si mira cap a la dreta és gran: "Si governen amb el PP no tornaran a governar a Espanya mai", avisa.

Asens: "Votar el PSOE és lliurar Moncloa a l'Ibex 35"



En la mateixa línia que Iglesias, Jaume Asens ha argumentat que votar el PSOE és "lliurar les claus de la Moncloa a l'Ibex 35 i a Casado". L'advocat va ser atacat per Sánchez en el debat electoral per la seva trajectòria laboral -que no per les seves idees- i ell ha contestat avui el socialista criticant les seves últimes decisions que fan que es pregunti si és un "socialista de veritat".



"És molt poc socialista renunciar a la plurinacionalitat i al federalisme. És molt poc socialista impulsar la senyora Nadia Calviño com a vicepresidenta d'Economia, que no vol la derogació de la reforma laboral. I Sánchez s'equivoca quan pensa que la defensa d'Espanya és enviar policies i guàrdies civils a Catalunya a disparar pilotes de goma. la defensa d'Espanya és blindar les pensions, derogar la reforma laboral i defensar els treballadors", ha assegurat el cap de llista d'En Comú Podem. El que també va ser un dels negociadors d'Unidas Podemos en les últimes reunions per intentar acordar una coalició amb el PSOE després de la investidura fallida. "Sabem que si Sánchez pot governarà amb la dreta", ha insistit.

"Podemos no canvia d'idea segons bufa el vent"



L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha començat l'acte també amb una forta crítica cap al candidat socialista Pedro Sánchez: "Unidas Podemos és l'únic espai que no va canviant d'idea segons bufa el vent i l'únic que defensa l'Espanya plurinacional. L'únic espai que es creu que un Govern progressista és necessari i imprescindible a Catalunya i Espanya". Colau s'està implicant en aquesta campanya del 10-N molt més que el passat 28-A amb Unidas Podemos. De fet, viatjarà en dues ocasions fora de Catalunya per fer actes: aquest dijous estarà a Sevilla amb Teresa Rodríguez i divendres al tancament de campanya a Madrid. Sobre la líder andalusa amb la que protagonitzarà el debat demà també ha dit que era una de les milers persones que "estan disposades a donar-ho tot per aconseguir una Catalunya i una Espanya millor".



També ha posat els exemples d'Alberto Garzón i d'Irene Montero apuntant que Iglesias destaca en els debats "com el que seria el millor president", però que només és la "cara visible" de totes les persones que estan darrere empenyent el projecte d'Unidas Podemos . L'alcaldessa també va llançar un altre clar missatge contra les dretes: "Venim a reivindicar llibertat, justícia i la fraternitat, la sororitat i el femení enfront dels discursos de testosterona i d'odi. No permetrem que la política de trinxeres vingui a confrontar a les classes treballadores".