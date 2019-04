Tret de sortida de la campanya electoral pel 28-A del PSC i jugant a casa. A Santa Coloma de Gramenet, un dels feus del socialisme català on hi governa Núria Parlon, referent del sector esquerrà del partit. La posada en escena, poc arriscada: banda sonora de Joaquín Sabina i Antonio Vega, un públic fidel de la vella –molt vella- guàrdia amb banderoles vermelles i senyeres de plàstic, i el cartell amb el candidat per la Moncloa, Pedro Sánchez, i el lema de la campanya: "Fes que passi".



És evident que el fantasma de l’abstencionisme treu la son als socialistes, també els catalans. Després del fracàs a Andalusia, el percentatge d’indecisos fa tremolar les bones perspectives que reflecteixen les enquestes a escala estatal i catalana, on el CIS va mostrar que l’efecte Pedro Sánchez els faria pujar de set fins entre 12 i 14 diputats al Congrés, sent la segona força més votada, darrere ERC. El PSC ha volgut fer la primera passa electoral allà on no es pot permetre perdre electorat, després de la mossegada que els projectes dels comuns i el de Ciutadans els han fet en altres cites electorals.



“Tot el que no sigui donar suport al PSC és obrir una possibilitat al Govern de dretes. I el 28 d’abril, aquesta possibilitat, existeix”, ha dit la candidata per Barcelona dels socialistes i ministra de Territori, Meritxell Batet. El PSC està disposat a esprémer la dicotomia del “front involucionista de la dreta”-tal com s’ha referit Parlon al tripartit format pel PP, Ciutadans (Cs) i VOX- contra Pedro Sánchez, l’home que va portar un bri de renovació al partit batallant-li el discurs a l'establishment de la mateixa estructura i que va fer fora Mariano Rajoy: “Si vols un govern d’esquerres, necessitem Pedro Sánchez a la Moncloa. Si no vols un govern de dretes, necessitem Pedro Sánchez a la Moncloa”, deia Batet. L’objectiu, capitalitzar l’alternativa.

“Jo li vull dir a ERC que ser d’esquerres és fer polítiques d’esquerres. Ser d’esquerres no és sostenir un Govern que ni fa política ni les fa d’esquerres”, ha etzibat Batet contra la força que de moment va guanyant les enquestes. I és que, per ser l’alternativa, el PSC té clar que ha de buscar posar l’accent en el tarannà progressista que els ha atribuït el sanchisme, com ara, parlant de les polítiques socials impulsades durant els 10 mesos de Govern a l'Estat o entrant en la pugna per ser el partit que més connecti amb les tesis feministes.



“El front involucionista vol que les dones es quedin amb la pota trencada i a casa, i no li ho permetrem. Les dones serem decisives en aquesta campanya", ha reivindicat Núria Parlon durant el seu torn de paraula. “Us he de demanar el vostre suport, però en defensa pròpia”, deia el líder el partit, Miquel Iceta, qui ha ridiculitzat la disputa discursiva entre el trident de la dreta “per veure qui d’ells és més de dretes”.

"No tenim Govern, tenim una altra cosa"



Pel que fa al procés independentista, els socialistes han tret pit dels acostaments al diàleg fets durant la curta legislatura de Sánchez i han criticat la manca de solucions impulsades des de la dreta: “L’autogovern el posen en risc els que volen dividir el país i els que ofereixen un 155 permanent”, ha denunciat Iceta. De nou, han criticat durament la “inacció” que asseguren mostra l’executiu català: “No tenim un Govern que estigui a l’alçada. De fet, no tenim Govern, tenim una altra cosa”, ironitzava Iceta sobre l'immobilisme que considera que mostra l'executiu de Torra.



I per marcar distàncies amb un “espanyolisme exclusiu” que no els inclou, referint-se a la dreta estatal, Iceta ha assenyalat el Govern de Rajoy: “Quan hi ha hagut una consulta il·legal? Quan hi ha hagut un referèndum il·legal? Quan hi ha hagut una declaració unilateral d’independència? Quan governava la dreta!”. “Estem farts de bronca i confrontació. Prou de trinxeres, prou de murs, prou de blocs”, demanava Batet. Cap esment al judici al procés ni a l’oferta que tot just aquest dimecres la plataforma Som el 80%, sobre la qual, de moment, no s’han pronunciat.



Les aspiracions dels socialistes, aquest cop, són altes. Sembla que l’obertura d’un diàleg des de la Moncloa –encara que hagi resultat més estètic que no pas resolutiu- i els aires de progressisme que aixeca Pedro Sánchez han fet retornar l’esperança al partit. Qui sap si també a un electorat perdut que ara torna a confiar en un partit. El que sembla més llunyà és que els socialistes tinguin la possibilitat d’augmentar la seva massa electoral. “Catalunya ha de ser decisiva per aconseguir fer el tomb. És clau per aquesta victòria. Si a Catalunya els socialistes guanyen, podrem governar Espanya”, finalitzava Batet. Fi de l’acte amb una banda sonora amb Volando Voy des de la perifèria de Barcelona.