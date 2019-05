Per primera vegada, ERC serà la formació que presentarà més candidatures a Catalunya a unes eleccions municipals. El proper 26 de maig, hi haurà un total de 807 llistes de la formació republicana, una xifra que s'incrementa fins a les 828 si s'hi sumen les entitats municipals descentralitzades (EMD), clarament per damunt de les 715 de 2015. En aquest particular rànquing, Junts per Catalunya presenta 772 candidatures, per sota de les 858 de CiU fa quatre anys. El PSC es queda en 525, tres menys que el 2015; el PP cau de les 525 a només 230; Ciutadans puja de 90 a 204; la CUP se situa en 196 -en guanya una trentena-i l'espai dels Comuns cau de 221 a 147.



En el seu briefing de campanya per a les municipals i també les eleccions europees, que es fan el mateix dia, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat que la formació destinarà 3,2 milions d'euros als comicis: dos par a les municipals i 1,2 per a les europees. El partit per primer cop concorre a tots els municipis de la regió metropolitana de Barcelona, on aspira a consolidar els bons resultats de les eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017 i, sobretot, de les generals del passat 28 d'abril, i retallar distància amb un PSC que encara és el partit amb millor implantació en aquesta àrea.

Sabrià no ha amagat que l'objectiu d'ERC és convertir-se en la formació més votada en les dues cites electorals, amb Barcelona com a principal repte en clau municipal i on, segons una enquesta recent d'El Periódico, tindria opcions reals d'imposar-se. En aquest sentit, la formació plantea la doble cita amb les urnes amb la intenció d'impulsar la república des dels ajuntaments i elevar a l'esfera internacional el conflicte català des del Parlament Europeu.



En clau municipal, Sabrià ha insistit que després de les eleccions només impulsaran acords "progressistes i de compromís absolut amb la república", si bé ha deixat clar que no descarten pactes locals amb els Comuns o el PSC, amb qui ara mateix té una vintena d'acords.

La CUP vol enfortir els ajuntaments



La CUP, que a les municipals es presenta amb el cognom Amunt, aspira a millorar la seva implantació al territori, després d'aconseguir gairebé 400 regidors el 2015. Va presentar les candidatures el cap de setmana en un acte a Sabadell en què el diputat Carles Riera va reivindicar un enfortiment dels ajuntament. “Cal retornar la capacitat de decidir al poble, per sobre de límits i imposicions, volem municipis valents, que retornin sobirania al poble, que mantinguin viva, oberta i combativa la insurrecció democràtica i desobedient que el poble va protagonitzar l’1-O”, va manifestar.