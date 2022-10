Els 10 documentals de la 20a edició de l'In-Edit que no et pots perdre

Per fi està aquí un dels millors moments de l'any dels aficionats i aficionades als documentals musicals, melòmans i melòmanes, devoradors i devoradores d'històries de la música, buscadors i buscadores d'aquell nou so del que ni tan sols hem sentit a parlar. Del 27 d'octubre al 6 de novembre, torna als cinemes Aribau de Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical In-Edit.

El director: "Vam creure i vam crear una indústria que pràcticament era inexistent"

I aquest any ho farà mentre celebra el 20è aniversari. 20 anys, ni més ni menys, portant els millors documentals de música del món a Barcelona. En una carta dirigida al públic, Uri Altell, fundador i director de l'In-Edit, explica que aquesta 20a edició va dedicada a totes aquelles persones que els han ajudat en algun moment al llarg d'aquests anys. "Vam creure i vam crear una indústria que pràcticament era inexistent, hem pogut explicar històries des de punts de vista inaudits que ens han fet avançar, que mai no ens han deixat indiferents".

20 anys, es diu aviat, però quan hi penses, sembla cada cop més una proesa. Com a regal, aquesta edició, presenta una selecció de documentals musicals que "o bé formen part del palmarès històric del festival i ens remeten a passis memorables o bé són clàssics (antics i moderns) del gènere". Un repàs als títols dona una idea de la qualitat de la que hem pogut gaudir durant aquests 20 anys: 20 Feet From Stardom, Anvil: The Story Of Anvil, Dig!, Jazz on a Summer's Day, Soul Train: The Hippest Trip in America, Summer of Soul, The Devil and Daniel Johnston i The Punk Singer, premi al Millor Documental a l'In-Edit 2013.



L'homenatge aquest any va pel compositor italià Ennio Morricone, amb el film Ennio: The Maestro i l'acompanyen, d'entre els més de 50 títols d'aquesta edició, documentals sobre la història de la música disco y la cultura de club dels 80 a Itàlia; films que ens obren finestres musicals desconegudes del Brasil, Austràlia, Grècia, Jamaica o Perú; i històries més properes, com la de la sala Rocksound de Barcelona o la del Studio 54 a la mateixa ciutat.

L'edició d'aquest any però, no només destaca pel seu 20è aniversari, també és en la que, com afirma el coordinador del departament artístic, Toni L. Querol, "tenim més títols dirigits per dones que cap altre any". El mèrit, segons Querol, però, no és del festival, si no de la realitat que s'han trobat. "Un 35% de directores al programa que, tot i redreçar sensiblement la calamitosa i endèmica desproporció al sector entre directors i directores, encara queda molt lluny de l'equilibri que hauria de ser natural".

El fet que el propi festival tingui en compte aquesta desproporció, és una bona notícia i el primer pas perquè algun dia s'arribi com a mínim al 50%. De cara a properes edicions, l'esforç també s'hauria de dirigir als propis documentals. Que les dones siguin les protagonistes dels films, més enllà de dirigir-los, també és una manera d'avançar en aquest sentit. Des de Públic, per quart any consecutiu us hem fet una tria de 10 documentals, difícil per la qualitat i varietat d'aquesta edició, que creiem que no us podeu perdre.

1. Meet Me in the Bathroom

Will Lovelace, Dylan Southern | 2022 | Regne Unit | 105 min



Si heu llegit el llibre Nos vemos en el baño. Renacimiento y Rock and Roll en Nueva York. 2001 – 2011 de la periodista Lizzy Goodman, segurament ja tindreu entrades per anar a veure un dels documentals més esperats d'aquest edició. Will Lovelace i Dylan Southern porten a la gran pantalla el llibre de Goodman, que recull a través de la història oral, el renaixement del rock and roll a principis dels 2000 a Nova York i que va marcar la propera dècada musical.



Lovelace i Southern saben del que parlen. Ara fa 10 anys van dirigir Shut Up and Play the Hits, sobre la història de LCD Soundsystem, una de les bandes que precisament en va formar part. Amb imatges d'arxiu de l'època i sense bustos parlants, només amb veus en off, el film ens explica com van viure aquella explosió bandes com The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, TV On The Radio o la mateixa LCD Soundsystem.

2. Sinéad O'Connor: Nothing Compares

Kathryn Ferguson | 2022 | Regne Unit | 97 min



A vegades la força d'una pel·lícula ens arriba a través de la pantalla directament de la seva protagonista. Aquest és el cas de la cantant irlandesa Sinéad O'Connor i del film de la també irlandesa Kathryn Ferguson, que sap trobar en tot moment, el clima adient per explicar cada part de la història. Sens dubte una de les perles de l'edició d'aquest any, la pel·lícula se centra en l'ascens d'O'Connor a la fama mundial entre 1987 i 1993.



Un gran film que examina el sexisme que va haver de suportar O'Connor durant la seva carrera. El sistema et permet cantar cançons protesta, però quan no només cantes i aixeques la teva veu contra el masclisme, el racisme, l'homofòbia, la Guerra del Golf, la pederàstia a l'Esglèsia Catòlica o a favor de l'avortament, llavors comences a tenir problemes. O'Connor, amb una visió política avançada al seu temps, parlava del que avui consideraríem normal, en un moment en què no ho era. "La feina d'una artista a vegades és crear converses difícils que necessiten ser escoltades. Per a això serveixen els artistes", afirma O'Connor en un moment del film. O'Connor com exemple per disciplinar les dones. Un avís per a les navegants: Queda't al teu lloc. No diguis res. Si ho fas, et destruirem i la gent aplaudirà.

3. Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC

Danny Garcia | 2022 | Espanya | 80 min



Tots tenim les nostres debilitats i una de les meves és Nova York i les milers d'històries musicals que amaga. Qui ens les descobreix aquest cop és el barceloní Danny Garcia, veterà de l'In-Edit amb títols com Autosuficientes, sobre la història de Parálisis Permanente i Eduardo Benavente, ens arriba aquesta història coral del llegendari club de Nova York, Max's Kansas City. Abans que el CBGB obrís les seves portes, aquest club es va convertir en el centre neuràlgic de l'escena underground novaiorquesa de finals dels 60 i 70. Així, es va convertir en el lloc de trobada clau i el centre del glam rock i després del punk rock.



Garcia ens mostra amb algunes imatges noves i material en directe, la importància del Max's Kansas City en el que va passar després: New York Dolls, Iggy Pop, Ramones, The Velvet Underground, Bruce Springsteen o Alice Cooper són només alguns dels noms que van passar per allà. "Se'ns ocorrien milions d'idees allà darrera", afirma Alice Cooper, referint-se a la mítica part del darrera del club, on s'hi podia trobar sovint al propi Andy Warhol amb la seva troupe d'artistes, actors, actrius i músics. Un dels documentals imperdibles per continuar submergint-se en la inacabable història musical de la ciutat que mai no dorm.

4. No callarem

Claudia Arribas, Violeta Octavio, Carlos Juan Martínez | 2022 | España | 90 min



18 rappers han estat condemnats a penes de presó a l'Estat Espanyol a causa de les seves lletres. Una xifra que serveix per veure el greu problema que té l'Estat espanyol amb la llibertat d'expressió, especialment quan ve d'una banda. No tant, com hem pogut comprovar recentment, si ve de la ultradreta. Així ho mostra un dels films del festival que ens acosta a la realitat de casa nostra i que examina els casos de l'Elgio de La Insurgencia (tres anys d'inhabilitació), Valtònyc (més de 4 anys a l'exili) i Pablo Hasel (a la presó des de febrer de 2021). Des d'una perspectiva tan personal com artística, el film ens explica perquè aquests tres rappers s'han convertir en represaliats polítics i les conseqüència sobre les seves vides. Al documental, les cantants Yolanda Sey, Ana Tijoux i Bittah (Tribade), parlen amb els tres cantants i versionen algunes de les seves cançons, alhora que en creen de noves. La Sra. Tomasa, Irene Reig, Las Bajas Pasiones, Mateu Matas ‘Xurí', Za! i un monòleg d'Albert Pla s'hi sumen.

5. La danza de los mirlos

Álvaro Luque | 2022 | Perú | 84 min



Una de les grans virtuts de l'In-Edit es fer-nos descobrir sons i històries desconegudes pel gran públic. Un dels exponents d'aquesta idea en l'edició d'aquest any, és aquest documental sobre una de les bandes més reconegudes de la cúmbia amazònica: Los Mirlos. "El so que neix amb aquesta agrupació musical, és el so de la nostra estimada selva", afirma Jorge Rodríguez, el líder de la banda peruana, que ens acompanya per aquest viatge per la selva peruana, directament al cor psicodèlic de l'Amèrica Llatina. Junt amb altres formacions peruanes com Los Destellos, Juaneco y su Combo o Manzanita y su Conjunto, ells van donar forma a la "chichadelia" tropical, una combinació irresistible de cúmbia, ritmes afrollatins i rock psicodèlic sorgit des de la mateixa selva.

6. Sirens

Rita Baghdadi | 2022 | Líban, Estats Units | 79 min



Un altre exemple d'història extraordinària que ens convida a descobrir cada any l'In-Edit és aquesta proposta des del Líban. El film ens parla a través de Lilas i Shery, guitarristes del primer grup de metal exclusivament femení de l'Orient mitjà, Slave to Sirens, de la lluita contra el sexisme i la censura que pateixen per ser un grup de noies enmig de realitat social i política del Beirut actual. Tot això, alhora que lluiten contra elles mateixes i les dinàmiques, no sempre positives, dins de la pròpia banda. Rita Baghdadi ens ofereix un retrat cinematogràfic preciós, alhora que íntim, on triomfa l'amistat i la resiliència per sobre l'opressió. Un crit eixordador des d'un Beirut en plena explosió social. Ràbia i un desig irrefrenable de viure una vida lliure de masclisme a través del trash.

7. This Is National Wake

Mirissa Neff | 2022 | Estats Units | 66 min



Us imagineu que pel sol fet de pertànyer a una banda multiracial estiguéssiu fora de la llei? Això és el que et podia passar a la Sud-Àfrica de l'apartheid el 1979. Tota revolució té una banda sonora i en el cas de la sud-africana, la música la va posar National Wake, coneguda també com "la banda que va desafiar l'apartheid". El seu so era una barreja d'afro-rock des d'una perspectiva punk i amb riffs de reggae, que recordava a una barreja de The Police i The Clash. Però fer-ho a la Sud-África racista i dictatorial, no era el mateix que fer-ho al Londres de finals dels 70. Amb fascinants imatges d'arxiu rodades amb Super 8 als clubs underground de Johannesburg, se'ns obra una finestra al moviment polític antiracista que va inspirar la seva música. Si us ha sorprès aquesta història només llegint aquestes línies, espereu a veure el documental.

8. Material Sirles: un septenni

Lulu Martorell | 2022 | Espanya | 62 min



Tornant a les històries més a prop de casa nostra, ens trobem amb una nova petita meravella de l'In-Edit. El documental caòtic i bellugadís de Lulu Martorell, que ja va passar pel festival ara fa uns anys amb Keith Haring 1989 Barcelona, ens porta a través de vídeos privats, deliris, entrevistes, moments surrealistes i concerts en directe, a les entranyes del grup català de punk-rock garatger per antonomàsia: Els Surfing Sirles (2006-2013). Iconoclastes, inclassificables i irreverents, la banda barcelonina, acompanyada per un brillant muntatge, canta amb humor sobre la cultura catalana amb unes lletres brillants i afilades. Com els hi devia agradar la proposta cinematogràfica de Martorell, que segons diuen ells mateixos, ha estat l'espurna que els a animat a tornar per un dia a l'escenari amb un concert especial el proper 30 de desembre a la Sala Apol·lo de Barcelona.

9. The Punk Singer

Sini Anderson | 2013 | Estats Units | 81 min



Dels títols recuperats arran del 20è aniversari, val la pena destacar aquest documental de 2013 de Sini Anderson sobre la cantant feminista i frontwoman de Bikini Kill, Kathleen Hanna. Entrevistes i fotografies d'arxiu, barrejades amb actuacions en directe, expliquen la vida i carrera de Hanna. Però només com a punt de partida per explicar el sorgiment del moviment cultural riot girrrl que es va formar al voltant de la banda. Un moviment que va trencar amb la cultura punk masclista del moment i va obrir un espai per les dones.



No només a través de l'activisme, el Do It You yourself (Fes-ho t'ho mateixa), les exposicions o els fanzines, si no també a través de formar les seves pròpies bandes, animant a les dones a no quedar-se al darrere de tot als concerts al crit de "All girls to the front" (Totes les noies al capdavant). Una bona dosi de feminisme a través de la música per recordar que cada espai de participació, les dones se l'han hagut de guanyar fent front al masclisme.

10. Women in the Studio

Marina Espinach | 2022 | Espanya | 16 min



Dins l'apartat curt documental, el qual no té res a envejar al llarg, destaquem el documental de Marina Espinach, que ens mostra com la DJ i productora catalana de música urbana AWWZ, afronta el seu procés creatiu en la confecció del seu del primer LP "Ladah Temple". Un àlbum fet per dones amb col·laboracions com les de LaBlackie, Tina Pampano, Kristy V, RRUCCULLA, Ayy Den, Ange, Simona o Demmy Sober.



El curt ens mostra la decisió conscient de la productora de treballar amb dones a l'estudi i les reflexions de les artistes sobre la trista desproporció entre homes i dones en la indústria musical; i sobre la necessitat de teixir aliances entre artistes dones i noves productores. "Estem creant art que ens representa a nosaltres, que no ve des d'aquest punt de vista masculí al que ja estem acostumats".