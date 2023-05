Els 7 espais de Barcelona que es podran visitar per primera vegada a la Nit dels Museus (i gratis)

La Nit dels Museus torna amb més oferta que mai a Barcelona i l'àrea metropolitana. Després de diverses edicions descafeïnades per la pandèmia de la Covid-19, la cita que permet visitar gratis i de nit equipaments i espais museístics de tota mena arriba aquest dissabte amb moltes novetats.

Fins a 90 equipaments culturals de Barcelona i vuit municipis de l'àrea metropolitana —Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí i Santa Coloma de Gramenet— formaran part de la programació de La Nit dels Museus 2023, que també inclou 121 exposicions i 86 activitats per a totes les franges d'edat, entre tallers, visites guiades, recitals o concerts.

Recintes com el Centre Obert d'Arquitectura, el Memorial Democràtic o el Museu Egipci de Barcelona obriran les seves portes a partir de les 19:00 i fins a la una de la matinada. Del total, n'hi ha 7 que s'estrenen i que es podran visitar per primera vegada de nit. Els detallem a continuació.



L'antiga seu de l'Editorial Gustavo Gili

Situada a l'interior d'una illa de cases de l'Eixample, la seu de l'Editorial Gustavo Gili es va construir entre els anys 1954 i 1960 i va ser guardonada amb el premi FAD d'Arquitectura l'any 1961. Es tracta d'un dels millors exemples d'arquitectura racionalista dels anys cinquanta a Barcelona.

L'antiga seu de l'Editorial Gustavo Gili. — Editorial Gustavo Gili

Fins al 2 de juliol, es pot visitar l'exposició Línies dures. Edificis, disseny i urbanisme a Barcelona, que explora com eren els carrers i edificis més emblemàtics de la capital catalana entre el 1949 i el 1974. A l'exposició hi podreu trobar una mostra de 29 casos d'estudi ordenats cronològicament i reconstruïts amb documents, textos i imatges de projectes com l'Estadi del Futbol Club Barcelona o el dels apartaments a les golfes de La Pedrera.

La Model

Seguim amb La Model, una presó situada a l'Esquerra de l'Eixample convertida en un espai de memòria símbol de la història contemporània de Barcelona. Durant La Nit dels Museus hi trobareu l'exposició 1.322: Refugis antiaeris de Barcelona, un recorregut fotogràfic pels diferents refugis antiaeris de Barcelona durant la Guerra Civil espanyola. També hi haurà visites guiades pel recinte.

L'exposició commemora el 85è aniversari de l'històric bombardeig que va patir la capital catalana el 16, 17 i 18 de març del 1938. A partir de l'obra fotogràfica d'Ana Sánchez, es mostra un patrimoni civil únic: la xarxa colossal d'espais de la defensa passiva de la capital catalana que salvaria milers de vides i esdevindria un referent a Europa.



El Mirador Torre Glòries

Si vols gaudir de les millors vistes nocturnes de Barcelona, el Mirador Torre Glòries és ideal. A la planta 30, a 125 metres d'altura, gaudireu d'una perspectiva de 360 graus mai vista de la ciutat i de l'espectacular escultura transitable Cloud Cities Barcelona. S'ha de fer reserva prèvia.

Un visitant contempla les vistes de la ciutat (Sagrada Família i avinguda Diagonal a l'esquerra), des del mirador de la torre Glòries. — Pau Cortina / ACN

El Moco Museum

Per primera vegada, es podrà visitar el Moco Museum de nit. És un museu independent amb una àmplia gamma d'obres d'art modern, contemporani i de carrer. Es coneix com el temple del postureig, pels espais estrambòtics que el caracteritzen. Hi exposa Jean-Michel Basquiat, Banksy, JR, Kaws, Keith Haring, Damien Hirst, Yayoi Kusama, Marina Abramović, Studio Irma i molts més. També cal reserva prèvia.



Un dels espais del Mocco Museum. — Mocco Museum

El MUHBA Bon Pastor

També obrirà les seves portes el MUHBA Bon Pastor, el nou equipament de Les Cases barates del Bon Pastor del districte de Sant Andreu. Reflecteix la memòria històrica de l'habitatge a Barcelona al llarg del segle XX, a través de la museïtzació d'una illa de cases barates d'aquest barri obrer, un dels quatre polígons d'habitatges construïts a la Ciutat el 1929.

Una de les exposicions del MUHBA Bon Pastor. — MUHBA Bon Pastor

Hi ha dues exposicions permanents: una mostra el treball de reconstrucció de quatre cases barates, que reflecteix la trajectòria del barri del Bon Pastor entre el 1929 i el 2010; i l'altre mostra les polítiques de construcció i les pautes d'accés a l'habitatge i les majories urbanes al llarg del segle XX a Barcelona.

El MUHBA Santa Caterina

Situat dins de l'actual mercat de Santa Caterina, el MUHBA Santa Caterina resumeix alguns dels fets fonamentals de la història de Barcelona des de l'Edat del Bronze fins a les darreres manifestacions de l'arquitectura contemporània. El seu objectiu és donar a conèixer l'evolució d'aquest sector de la ciutat des de la prehistòria fins als nostres dies, destacant especialment les diferents etapes del convent dominic del mateix nom, que va estar en funcionament entre els segles XIII i XIX, sense oblidar la seva etapa de mercat i la reforma recent.

El MUHBA Santa Caterina. — MUHBA Santa Caterina

El Refugi Antiaeri de la plaça del Diamant

La plaça del Diamant, coneguda per la novel·la homònima de Mercè Rodoreda, és un dels indrets que més icònics del barri de Gràcia. L'any 1992 es va descobrir que sota la plaça es va construir un refugi antiaeri construït durant la Guerra Civil, un dels més ben conservats de Barcelona.

Situat a 12 metres sota terra, el refugi s'estén pel subsòl de la plaça i del carrer de les Guilleries. Conté un entramat de túnels amb parets i sostres revestits de maons on es podien refugiar unes 200 persones. Aquest dissabte es podrà visitar de nit. Cal reserva prèvia.



Refugi Antiaèria de la plaça del Diamant. — Ajuntament de Barcelona

Mostres temporals

Més enllà de les col·leccions permanents, algunes de les mostres temporals que es podran descobrir el dissabte seran Digital Impact, al Disseny Hub Barcelona, La llibertat o el mal, al CCCB, Marcelo Brodsky. Resistència poètica, a la Fundació Foto Colectània, Permanent Red. John Berger, a La Virreina Centre de la Imatge, o Lutum, l'essència dels edificis, al Museu d'Esplugues de Llobregat (MEL) – Museu Can Tinturé, entre d'altres.