Els bibliotecaris de Barcelona van a la vaga aquest dijous per reclamar més inversió i millores laborals

Després de les aturades dels sanitaris i dels mestres i professors, ara són els bibliotecaris de Barcelona els que criden a la vaga per reclamar millores laborals i més inversió en els equipaments. El Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, integrat per la Intersindical-CSC i la CGT, ha convocat una aturada del servei aquest dijous de 17:00 a 20:30 hores, amb una concentració a la plaça Sant Jaume a dos quarts de sis de la tarda.

En un comunicat, els dos sindicats han denunciat la falta de personal i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. També apunten que no s'estan pagant els plusos que pertoquen i que, en general, les biblioteques "són tractades com un servei secundari".

El col·lectiu recorda que les Biblioteques de Barcelona són el servei cultural més ben valorat per la ciutadania. CGT i La Intersindical subratllen que aquestes bones valoracions són possibles gràcies al "compromís" de la plantilla, que "compensa les mancances sistemàtiques relacionades amb la falta d'inversió i de personal".



Principals reivindicacions

Entre les reivindicacions, el col·lectiu demana un augment de la inversió en els equipaments, polítiques bibliotecàries "realistes, efectives i participatives", que s'estabilitzi el personal temporal i interí, revertir l'externalització de serveis i que s'equiparin les condicions de la plantilla a les que tenen la resta de personal de l'Ajuntament. "Se'ns priva del dret a la promoció interna, la flexibilitat horària, el teletreball, la formació genèrica obligatòria i altres drets. La conciliació personal, familiar i professional es fa impossible", denuncien.

Els bibliotecaris també reclamen un protocol de seguretat i convivència als equipaments, ja que la plantilla i el públic de Biblioteques de Barcelona "es troba habitualment amb situacions de violència, discriminació i assetjament sense tenir cap mena de suport, formació ni protocol específic". També denuncien que no es compleix el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona.



L'última vegada que els biblotecaris van anar a la vaga va ser l'any 2018 per denunciar la situació de "deixadesa i abandonament per part de les institucions". "Cinc anys després, l'Ajuntament encara ens segueix ignorant", afegeixen.