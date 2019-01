Els bombers tornen a pressionar Buch per aconseguir més recursos

Els bombers de la Generalitat tornen a sortir els carrers. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la seu del Departament d'Interior per demanar més recursos i més personal. La concentració ha iniciat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona i han anat baixant fins a la Conselleria d'Economia, on s'han vestit amb l'uniforme reglamentari que els caracteritza, també durant les jornades de protesta.



Seguidament la manifestació s'ha desplaçat fins al Departament d'Interior, situat al passeig Sant Joan. Una quinzena dels mobilitzats han aconseguit entrar per demanar reunir-se amb el conseller Miquel Buch i entregar-li a les demandes, després de moments de tensió entre bombers i l'operatiu de Mossos d'Esquadra present. Aquest dilluns a la tarda, el conseller es va reunir amb els sindicats del sector, però les propostes semblen no haver complagut del tot els treballadors, que tornen a les mobilitzacions, ja que encara no compten amb l'aprovació de la Conselleria d'Economia. Buch compareixerà a la Comissió d'Interior del Parlament aquest dimarts, però els bombers mobilitzats no n'esperen cap novetat.



Els que també han respost tornant als carrers són els bombers voluntaris de Lleida, Tarragona i Girona tornen. Una vintena de parcs han acordat enviar cartes als ajuntaments per comunicar que no obriran les portes. Denuncien que, amb els pocs recursos dels quals disposen, no poden garantir el servei per falta de material i personal. Alguns dels tancaments s'han produït als parcs d'Agramunt, Coll de Nargó, Serós, Borges i La Granadella.



"Bombers de la Generalitat s'ha col·lapsat, el model mixt s'ha trencat. És una enorme responsabilitat per un cap de parc estar pendent del mòbil 24 hores al dia, 365 dies l'any per respondre a incendis i accidents i no poder donar sortida. Genera molta ansietat i impotència i s'han cansat", ha dit el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca), Josep Maria Alcalà, del parc de Lleida, en declaracions a Europa Press.



Mobilitzacions des de la 'tardor calenta'

El cos de bombers surt als carrers aquest gener després de mesos de molta activitat. El passat desembre ja van anar a la vaga i, durant les següents setmanes, molts dels treballadors s'han negat a fer les hores extres per evidenciar la sobrecàrrega que pateix el sector.



Per rebaixar tensions, Buch va anunciar a finals d'any l'obertura de 250 noves places de bombers de la Generalitat que es faran efectives el 2019, al marge del futur dels Pressupostos Generals de l'Estat i els catalans. La Generalitat els va oferir la contractació d'uns 1.000 bombers durant els quatre anys que segueixen, però els sindicats consideren l'oferta d'insuficient. A més, demanen inversió en material necessari i denuncien que la majoria de les eines amb les quals treballen han quedat obsoletes.