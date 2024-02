Els familiars d'alumnes lamenten la parcialitat de l'esborrany europeu sobre la immersió: "Ja estava escrit"

Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) lamenta parcialitat de l'esborrany europeu sobre la immersió lingüística al país, que reclama que el castellà sigui vehicular. L'entitat ha reiterat que la missió de L'Eurocambra que va visitar dues escoles al Baix Llobregat per elaborar el text "ja el portava escrit". Formada per membres de partits de dreta i d'extrema dreta, va estar qüestionada pel seu biaix ideològic, també per part dels propis eurodiputats.

La portaveu de l'entitat, Belén Tascón, assenyala a l'ACN que la comissió es va entrevistar amb unes poques famílies molt assenyalades "que només es representaven a elles mateixes". Mentrestant, la seva entitat no apareixia ni a la llista de substituts, tot i ser la més gran de Catalunya i representa 700.000 famílies d'alumnes. Ha criticat que "les persones implicades" en l'elaboració del text "pertanyen a uns sectors molt determinats i són comptadíssimes".

Tascón ha tornat a defensar "l'ampli consens" pel que fa a la immersió lingüística a Catalunya, reiterant que l'opinió que defensa l'aFFaC és la majoritària: "El consens a Catalunya en relació al català com a llengua vehicular és ampli, tal com posen de manifest totes les enquestes que s'han fet". "Qualsevol altre intent de falsejar la realitat que vol la majoria no té sentit. Políticament, poden fer el que vulguin, però la realitat és una altra", ha afegit.

La portaveu de la plataforma ha considerat així que tot plegat s'està utilitzant com una "eina política". En tot cas, Tascón també ha indicat que a l'entitat li sorprendria que aquest informe tingués "conseqüències reals" sobre el sistema educatiu català. La representant ha desitjat que l'informe "no s'aprovi així".

La llengua "no és cap conflicte"

La portaveu de les associacions ha assenyalat també "la necessitat de la dreta i de l'extrema dreta de dir el que la Constitució ja diu i, a partir d'aquí, polititzar un tema que no és cap conflicte". "Sempre diem que als centres educatius hi ha molts problemes, però que aquest, el de la llengua, no n'és pas un", ha reblat.