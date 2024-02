La missió de l'Eurocambra sobre la immersió reclama que castellà sigui vehicular a l'escola catalana

L'esborrany d'informe de la missió d'eurodiputats que va visitar només dues escoles al Baix Llobregat entre el 18 i el 20 de desembre per analitzar el model d'immersió lingüística a les escoles reclama que el castellà sigui vehicular. Concretament, advoca per un tractament "equivalent" del català i el castellà a l'escola "com a llengues vehiculars".

El text, al qual ha tingut accés l'ACN, es debatrà dimecres al Comitè de Peticions del Parlament Europeu, presidit per la diputada del PP Dolors Montserrat, qui ha estat molt qüestionada pel seu "ús partidista" d'aquesta qüestió. De fet, Somescola ja va denunciar la "instrumentalització" de la missió europea. L'entitat va criticar la "falta de parcialitat" dels eurodiputats que en van formar part, ja que únicament representen formacions de dreta i d'extrema dreta, amb l'excepció de la republicana Diana Riba, que va fiscalitzar la feina de la delegació.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'informe parteix "d'un cúmul de mentides" sobre el català i l'escola i ha lamentat que des de fa temps s'ha "utilitzat" la llengua i l'escola per a "crear un relat fals de persecució" del castellà i dels castellanoparlants a Catalunya.

"Intimidació" i "discurs d'odi"

El text lamenta, així mateix, que no s'apliqui la sentència del 25% de castellà dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i afirma que "el respecte a l'estat de dret és un dels pilars de la Unió Europea". Per això, expressa "preocupació pel fet que els ciutadans, per la manca d'acció per implementar la sentència, hagin de buscar remeis judicials individualment".

De fet, el text parla "d'intimidació" i "discurs d'odi" contra les famílies que han exigit el 25% de castellà als tribunals. Expressa "preocupació" pel que considera "l'exclusió social o, en alguns casos, intimidació i bullying contra nens i pares" que han defensat l'ampliació d'hores de castellà.

El text lamenta que no s'apliqui la sentència del 25% de castellà dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

En l'informe, els eurodiputats de la missió també asseguren que durant el seu viatge van notar un "elevat nivell de polarització" a Catalunya sobre el model educatiu. A més, asseguren que en alguns "casos concrets" el castellà "es considera una llengua estrangera" i critiquen que les autoritats "rebutgin implementar els requeriments proporcionals" de castellà, fent que el model educatiu "sigui de facto monolingüe".

El document reclama al Govern espanyol que "monitoritzi d'aprop" si, en l'organització del model educatiu a Catalunya es respecta una distribució "equilibrada" de llengües vehiculars amb un "tracte equivalent de les co-oficials". En aquest sentit, els eurodiputats proposen que "revisi" com actua la Inspecció Educativa a Catalunya per garantir uns "estàndards mínims" de classes en cadascuna de les llengües.