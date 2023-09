Els incendis forestals del 2023 cremen 1.521 hectàrees, la majoria fora de l'estiu

Els incendis forestals a Catalunya ha cremat 1.521 hectàrees des de l'1 de gener i fins al 15 de setembre de 2023, el que suposa fins a un 78% menys que el 2022. Destaca especialment que més de la meitat han estat cremades fora de l'època estival, un total de 883 ha.

"La campanya d'estiu no existeix, és la campanya permanent", ha defensat no obstant el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Per això, ha remarcat que cal estar "amatent" tot l'any, en la seva intervenció aquest divendres durant el balanç de la campanya forestal 2023, que s'ha fet al Marquet de les Roques de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental).

El conseller Elena ha qualificat aquestes xifres de "molt positives", especialment tenint en compte que l'any anterior se'n van cremar 6.800, segons ha apuntat el membre de l'executiu català. També ha destacat que s'han registrat menys incendis, un total de 521, quan el 2022 se'n van notificar 600.

D'altra banda, el titular d'Interior també ha explicat que s'han duplicat els focs de menys d'una hectàrea, el que "significa que s'actua més ràpid i amb més eficàcia". Així mateix, ha reconegut una major conscienciació ciutadana, amb una rebaixa d'un 15% de les cremes provocades, passant del 90 al 75%.

Per tot plegat, Elena ha celebrat que s'ha superat "novament amb èxit una campanya forestal molt difícil". El conseller ha recordat que el tret de sortida del període contra els incendis forestals es va fer a l'abril, en un context "de molta calor, molta sequera i vent".

Tres grans incendis

El cap dels Bombers, David Borrell, ha recalcat la situació "anormal" amb la declaració d'incendis tan "primerenca", en referència als focs de l'abril a la Granja d'Escarp (Segrià), que va afectar 600 hectàrees, i a Portbou, amb prop de 800 hectàrees calcinades. La campanya forestal, que abraça els mesos més crítics, ha tancat amb 221 focs i 668 hectàrees abrasades.

En concret, el març d'enguany els Bombers van actuar en 746 focs, quan el 2022 van ser-ne 290. Una tònica que es va mantenir a l'abril: 610 enguany per 288 l'any passat. L'arribada de pluges al juny van fer variar aquests guarismes i les dades es van capgirar, amb un descens considerable en comparació al 2022: van treballar en 657 incendis, quan el mateix mes de l'any passat ho havien fet en 1.224 focs. A l'agost, però, el risc es va incrementar i un gran incendi va afectar novament Portbou. En aquest cas, 573 hectàrees, sent l'únic gran foc de l'estiu.

Fins ara els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa (perill molt alt/extrem) durant 17 dies. Entre els dies 21 i 29 d'agost es va viure el pitjor episodi, amb la mesura estesa a 70 municipis de 13 comarques i la restricció d'accessos a set espais naturals protegits. Així i tot, aquest estiu hi ha hagut menys dies de perill extrem que l'any passat, quan el nivell 3 va estar activat en 26 jornades.