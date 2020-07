Els presos polítics reiteren a les portes de Lledoners la seva convicció en la lluita per la llibertat i contra la repressió de l'Estat

Els presos polítics han reiterat a les portes de Lledoners la seva convicció en la lluita per la llibertat i els drets fonamentals i contra la repressió de l'Estat. En uns discursos carregats d'emotivitat i agraïnt la presència de les desenes de persones que estaven davant del centre penitenciari, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Quim Forn han comparegut el dia que el jutjat de vigilància penitenciària ha suspès amb efectes immediats el tercer grau penitenciari concedit a cinc líder independentistes.

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha suspès amb efectes immediats el tercer grau penitenciari concedit a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, després que la Fiscalia hagi presentat aquest mateix dimarts el recurs contra aquesta classificació i n'hagi demanat la suspensió. Mentre es resol el fons de la qüestió, tots ells tornaran a estar en segon grau, de manera que han de retornar immediatament a la presó. Resta per veure si la Fiscalia també presenta recurs contra el tercer grau de Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa.



El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha estat el primer a parlar, amb una força i convicció que ha arrancat desenes d'aplaudiments durant el seu discurs. "Els que avui ens tornen a tancar són aquells que voldrien que fóssim violents quan no ho hem estat. Ens han intentat dividir i fer-nos passar per una societat totalitària, però no han pogut", ha exclamat. "Que ningú no s'equivoqui: amb tercer grau, amb llibertat condicional, amb el que faci falta, no podem renunciar a seguir lluitant per la llibertat del poble de Catalunya i dels Països Catalans. No podem perquè seria renunciar a la vida", ha expressat.

"La fi del conflicte polític acaba amb l’aminista de les preses polítiques de tota Catalunya"

"No volem renunciar als drets fonamentals perquè si hi renunciem nosaltres hi renunciaran els nostres fills". "Si aquesta és la proposta de diàleg: sí a seguir lluitant pels drets fonamentals i pels dret de l'autodeterminació de Catalunya", he etzibat al Govern del PSOE i dels poders de l'Estat. "La fi del conflicte polític acaba amb l’aminista de les preses polítiques de tota Catalunya", ha conclòs.



El to de Josep Rull ha estat més calmat que el de Cuixart, però igualment contundent. Tant l'exconseller de Territori i Sostenibilitat com Josep Rull i Dolors Bassa estan pendents de si la Fiscalia també presenta recurs contra el seu tercer grau. "Els febles imposen, els forts pacten i dialoguen. Són tan febles que han de desballestar el seu Estat de dret per abatre el que nosaltres representem", ha denunciat.

"Nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues.

Ara diguem:

Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble."

S.Espriu @joseprull aquí ens teniu fidels per sempre més al servei d'aquest poble per aconseguir la vostra LLIBERTAT i la INDEPENDÈNCIA pic.twitter.com/Mxed4DoEwx — Montserrat Caupena 🎗 (@Montcau) July 28, 2020

"Per frenar la invencible onada d’esperança que representem han trepitjat els drets de tothom"

En aquest sentit, Rull ha lamentat que el reingrés a la presó dels presos polítics ha suposat una "reinterpretació del dret penitenciari" que afectarà a centenars de preos que vulguin demanar el 100.2. "Per frenar la invencible onada d’esperança que representem han trepitjat els drets de tothom", ha conclòs.

L'exconseller d'Interior i l'exvicepresident de la Generalitat han recordat que aquest dimecres compliran 1.000 dies a la presó. Forn ha expressat que la reacció del Tribunal Suprem és una demostració de "tot el que queda per aconseguir". "Estàvem molt contents del tercer grau però sabíem que duraria molt poc temps", ha remarcat.



Per la seva part, Raül Romeva ha agraït a aquelles persones que han continuat amb "la lluita" per tenir un "país lliure, inclusiu en el qual a ningú se'l pugui empresonar per pensar lliurement". "Centenars de persones estan enfrontant-se a diferents estaments del sistema juducial i del règim del 78", ha lamentat. "És un camí dolorós però irreversible, i és per aquesta irreversibilitat que ens volen tancar", ha conclòs.



"Si durant 40 anys de classes d'educación nacional no van tumbar aquest país, creuen que amb quatre de reeducació ens tumbaran a nosaltres?"

Jordi Turull ha iniciat amb un to iròni que l'ha mantingut durant la seva intervenció. Tot i això, abans ha demanat un aplaudiment per Dolors Bassa i de Carme Forcadell. "La nostra presó és dura, la de les dones encara és molt més dura", ha reclamat. Davant de la decisió del Tribunal Suprem, Turull ha respost amb sarcasme. "Si durant 40 anys de classes d'educación nacional no van tumbar aquest país, creuen que amb quatre de reeducació ens tumbaran a nosaltres?", s'ha preguntat. Així mateix, ha demanat la unitat de l'independentisme.

Per últim, l'exvicepresident de Catalunya ha dit que, si avui els tornen a tancar, "és perquè" els "tenen por". " Saben que només poden guanyar si prohibeixen les urnes perquè en la democràcia els campions som nosaltres", ha assegurat Junqueras. "De la presó es surt i nosaltres en sortirem per guanyar i per portar aquest país a la llibertat", ha assegurat.

Quim Torra: "Cal aturar les hostilitats contra el moviment independentista català"

En una declaració institucional, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha "lamentat i condemnat" la decisió judicial. El líder de l'Executiu català ha comparat la justícia espanyola amb la xinesa o la turca. En aquest sentit, ha denunciat que des del Tribunal Suprem s'ordena que els presos polítics atenguin a "programes de reeducació per ser obedients súbdits de la monarquia espanyola".



Torra ha suposat que la retirada del tercer grau ha tingut el vistiplau de Podemos, Comuns i socialistes. "Cal aturar les hostilitats cap al moviment independentista català. Catalunya té menys competències i recursos que abans de la taula de diàleg, i això és culpa del Govern espanyol i dels partits que el conformen", ha reclamat.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que el Govern espanyol s'ha aixecat de la mesa de negociació en permetre que la Fiscalia "hagi rebentat el tercer grau" dels líders independentistes. A parer seu, l'executiu de Pedro Sánchez "ha de moure fitxa amb fets" i assegura que per seguir amb el diàleg "l'única solució passa per l'amnistia".