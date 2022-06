Els preus del lloguer s'incrementen a tot Catalunya, sobretot a Barcelona, durant el primer trimestre de l'any

Els preus del lloguer s'han incrementat a tot Catalunya durant el primer trimestre del 2022, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'encariment del lloguer ha estat més significatiu a Barcelona, amb una pujada del 6,6% en comparació amb el mateix període de l'any passat, mentre que s'han reduït en un 15,1% els nous contractes, fins als 12.228. Amb tot, la renda mitjana mensual a la capital catalana s'ha situat en els 965,38 euros.

Al conjunt de Catalunya la renda mitjana ha pujat un 3,5%, fins als 738,14 euros mensuals, i el nombre de contractes ha baixat un 10,9% durant el primer trimestre de l'any en comparació amb els tres primers mesos del 2021, fins als 38.513. El preu varia molt en funció del territori i mentre que la mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona la renda s'eleva als 777,82 euros mensuals, a la resta de l'àmbit metropolità baixa fins els 685 i a la resta de Catalunya se situa en els 529,24 euros.

El Departament de Drets Socials considera que la baixada "molt significativa" del nombre de contractes de lloguer s'explica, "en bona part", per la tendència creixent a la compravenda, que ha augmentat un 21,4% a Catalunya durant els primers tres mesos de l'any.

Així mateix, Drets Socials constata una "nova dinàmica" en el mercat del lloguer un cop finalitzades les mesures vinculades a la crisi sanitària. En aquest sentit, la conselleria creu que hi ha incertesa jurídica, que fa "molt poc atractiu" pels propietaris d'habitatges posar-los en lloguer.

Això, en gran part, s'explica per la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de tombar parcialment la llei catalana que regula el preu dels lloguers. La normativa, però, se segueix aplicant i s'està també pendent de l'aprovació d'una normativa estatal, que no està gens clar que vagi en la mateixa línia i fixi topalls de preus, bàsicament per l'oposició del PSOE.