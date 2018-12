"S'han acabat les ximpleries", "estem cremats"... El comunicat publicat aquest dissabte per l'associació professional Élite Taxi Barcelona –majoritària al sector– és directe i contundent. "Fins avui hem demanat tranquil·litat al sector perquè tant la Generalitat com l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) estaven complint els compromisos" relatius a les llicències de vehicles de transport amb conductor (VTC) –amb les quals operen companyies com Cabify i Uber–, origen del conflicte que va desembocar fa uns mesos en una vaga indefinida a nivell estatal. Per als taxistes, que s'han marcat com a "línia vermella" l'establiment "d'un període mínim d'hores en la precontractació del servei" de les VTC. "Les informacions que ens arriben no són bones", afirmen.

Dies abans una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar les mesures cautelars que impedeixen l'entrada en vigor del reglament urbà aprovat per l'AMB i que limitava la concessió de llicències VTC a la ratio 1/30 (una llicència per cada 30 taxis) demanada pels taxistes, perquè considera que envaeix competències estatals. La sentència va ser celebrada per Unauto VTC, l'associació que representa el 90% dels vehicles VTC a Espanya. La junta directiva d'Élite Taxi Barcelona es reunirà els propers per "planificar quina mena de mobilitzacions" proposaran al sector "amb caràcter immediat si no hi ha senyals de la Generalitat en aquesta qüestió".

Els taxistes denuncien "la manca d'inspecció tant a l'aeroport com a la ciutat", la qual cosa permet als vehicles amb llicència VTC circular "impunement" i "incomplint d'una forma flagrant la normativa", "sense que ningú faci res".



Élite Taxi Barcelona convocarà també en els propers dies una assemblea per constituir un comitè de vaga i decidir com organitzar les protestes. Els taxistes demanen que les comunitats autònomes "compleixin amb les competències que les atorga el darrer Reial Decret de Llei del govern. "Que protegeixin els 14.000 taxistes catalans que cada dia donem servei als ciutadans i estem essent espoliats a diari, de forma indiscriminada i impune, i sense que ningú, tret de l'AMB, ho hagi intentat aturar", diuen els taxistes.

Una nova aturada indefinida

"Esperem que la Generalitat no cedeixi al xantatge que Unauto i les seves amenaces amb demandes per danys patrimonials", afirma Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi Barcelona, en conversa telefònica amb Públic.

Segons explica Álvarez, "el taxi i la VTC són dos serveis diferents, i la precontractació és el que els diferencia". "Hem demanat paciència i coherència amb els terminis als companys, però també els vam prometre que si veiem perillar algun dels aspectes essencials per a la supervivència del taxi ho faríem saber", continua, i "quan comenci el 2019 portarem la proposta al sector d'una aturada indefinida". Aquest cop, però, serà diferent. "S'ha acabat que el taxi s'aturi perquè altres s'omplin les butxaques", adverteix. "Si el taxi va a la vaga, treurem els deu mil taxis a les artèries més importants de la ciutat, aeroport i port, peatges i frontera", assenyala. "Ens ho juguem tot i serà l'assemblea la que decideixi el futur immediat dels taxistes de l'AMB", subratlla.

Situació a Madrid

La situació a Madrid és "també insostenible" tot i que l'Ajuntament ha començat "un procés participatiu per implantar un reglament que reguli la prestació del servei que abans del Reial Decret Llei del govern eren intocables" . "Cal recordar que la directiva europea deixa ben clar que ambulàncies, taxis i transport urbà queden fora de qualsevol liberalització i que les VTC porten fent transport urbà amb una autorització estatal quan la mateixa Constitució parla de respectar les competències territorials: Estat, Comunitats Autònomes i Ajuntaments o àrees metropolitanes", indica Álvarez.

Demanda contra el sector de les VTC

Els taxistes portaran a més la seva lluita als tribunals. El cas el portarà, com Públic va avançar mesos enrere, el despatx d'Elpidio Silva. Uns 1.400 taxistes organitzats en la Plataforma Integral del Taxi (PIT) demandaran "per competència deslleial i usurpació" a les companyies VTC, ja que consideren que "estan fent un transport pel qual no estan autoritzats i saltant-se tota la legislació en matèria de transport", explica Tito Álvarez, que precisa que han obert "tres vies".

La primera és la civil. Presentaran demanda contra "Uber, Cabify i algunes societats que els proporcionen les flotes de VTC", que des del seu punt de vista "han alterat el preu de les llicències VTC".

La segona, "una querella criminal", que presentaran "en les properes setmanes", perquè entenen diuen tenir proves "que ha existit una trama criminal en la qual diversos actors, d'una forma molt obscura, han muntat tota una mentida per enriquir-se". "De moment", afegeix, "ja hem vist com incorren en diversos delictes de manipulació per alterar el preu de les coses mitjançant un engany, frau de llei, blanqueig de capitals i estafa massiva".

La tercera via, conclou, "serà una macrodemanda per la via contenciosa-administrativa als responsables que tot això hagi passat i que ho hagin permès mirant cap a una altra banda". Segons els seus càlculs, que també apareixen reflectits al comunicat d'Élite Taxi Barcelona, si les VTC demanen 4.000 milions d'euros d'indemnització per "danys patrimonials", els taxistes haurien de multiplicar per vint aquesta quantitat. "Però això ja vindrà més endavant", matisa. Álvarez assegura que el sector del taxi ha estat fins ara "el xai", però que a partir del 2019 es convertirà en "el llop". "Arribarem fins on faci falta amb totes les armes que tenim perquè ja fa temps que hem perdut la por a tothom", reivindica. Álvarez fa una pausa a l'altra banda del telèfon i acaba: "Quan no tens ja res a perdre, t'organitzes i passes a l'atac".